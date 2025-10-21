Espulsi i 180 tifosi del Napoli arrestati ad Eindhoven. Per loro anche rischio daspo (Corsport)

180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi che i fermi sono avvenuti “a scopo preventivo”. I tifosi sono stati interrogati dalla polizia e poi stati rilasciati in mattinata con foglio di via, i loro tagliandi sono stati annullati.

Il Corriere dellO Sport riporta

“La polizia ha dichiarato all’agenzia di stampa Anp che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. I fermi avevano lo scopo di impedirli. Gli agenti hanno chiesto al “numeroso gruppo” di tifosi del Napoli, arrivati con dei minivan e altri mezzi propri, di lasciare il centro città, ma questi li hanno ignorati. Sono stati successivamente fermati e condotti in questura per violazione del regolamento comunale (APV) in materia di assembramenti, visto anche l’alto rischio di infiltrazioni con ultras provenienti da altre tifoserie sia olandesi che bulgare, per essere poi interrogati.

Leggi anche: Un tifoso del Napoli fermato a Eindhoven: «Trattati da criminali, volevamo bere una birra. Neanche il biglietto rimborsato»

Il rischio scontri era alto e dopo vari controlli si è preferito trattenerli in questura per l’identificazione e relativi provvedimenti. Stamattina infine, come previsto, sono stati rilasciati con foglio di via che li ha obbligati a lasciare la città, oltre all’annullamento dei biglietti per la partita di stasera. Alcuni, però, ne erano sprovvisti. L’operazione preventiva è stata condotta dalla polizia olandese insieme a quella italiana, in particolare la Digos di Napoli al seguito dei tifosi. Inoltre gli atti relativi a quanto avvenuto sono stati trasmessi dalle forze di polizia olandesi alla Questura di Napoli, affinché sia valutata l’emissione di eventuali Daspo. In mattinata anche i numeri aggiornati: 230 tifosi del Napoli fermati, 5 del Psv”.