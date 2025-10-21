Un tifoso del Napoli fermato a Eindhoven: «Trattati da criminali, volevamo bere una birra. Neanche il biglietto rimborsato»
Il racconto all'Ansa: «Non premio vedere la partita e abbiamo perso i soldi. La polizia olandese ci ha minacciati, siamo circondati e perquisiti senza aver fatto nulla»
Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi che i fermi sono avvenuti “a scopo preventivo”.
All’Ansa ha parlato, Fabio, uno dei tifosi fermati raccontando quanto ha vissuto: «Volevamo solo bere una birra in centro e siamo stati respinti dalla polizia senza aver fatto nulla. Il tutto dopo avere speso tanti soldi per biglietti e trasferta, che non ci verranno rimborsati. La cosa più grave però è che non potremo vedere il nostro Napoli».
Il racconto di un tifoso
«Siamo arrivati in città in auto, volevamo andare a bere una birra ma, dopo essere entrati in un regolare parcheggio, siamo stati circondati dalla polizia, che ci ha perquisito e identificato senza che avessimo fatto nulla. Ci hanno poi impedito di allontanarci, trattandoci come veri e propri criminali. Quando sembrava che tutto fosse finalmente finito, ci hanno letteralmente deportati in un ufficio di polizia locale in cui siamo stati interrogati senza la presenza di un legale, prima di essere invitati, con un provvedimento ad abbandonare la città. Ci sono stati anche annullati i biglietti della partita. La polizia locale ci ha poi minacciati, dicendo che la polizia italiana avrebbe dovuto procedere con un daspo nei nostri confronti».