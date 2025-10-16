Donnarumma: «Scudetto? Milan dalle grandi ambizioni. E il Napoli con l’energia e la bravura di Conte»

A la Gazzetta: «La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione»

Gianluigi Donnarumma, portiere del City e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Le parole di Donnarumma

Calcio di rigore: chi vince il campionato?

«Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A».

Calcio di rigore bis: chi vede come la più accreditata al successo finale?

«Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo».

Milan da scudetto, dunque.

«Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo».

Il resto della compagnia?

«La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto».