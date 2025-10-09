De Jong: «Non credo sia giusto per noi calciatori disputare una partita di campionato oltreoceano»

Anche Frenkie De Jong, come Adrien Rabiot, si è schierato contro la decisione di giocare una partita di campionato oltreoceano. Se per Milan-Como si approderà a Perth, in Australia, Villarreal-Barcellona si disputerà il prossimo 20 dicembre a Miami. Dal ritiro con l’Olanda, il centrocampista del Barcellona ha espresso tutto il suo dissenso.

Il commento di De Jong su Villarreal-Barcellona a Miami

Le dichiarazioni del calciatore blaugrana riportate dal Corriere dello Sport:

«Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d’accordo. Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori. I club verranno pagati per questo, ma non sono d’accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d’accordo».

Scrive Sport:

“Convocata una riunione d’urgenza con i capitani dei restanti 18 club della Liga per ascoltare il loro parere, sebbene si fossero già incontrati il ​​21 agosto, esprimendo il loro disaccordo per la decisione di Tebas. Il presidente della Liga desiderava da anni spostare una partita della competizione fuori dalla Spagna. Aveva proposto l’idea nel 2018, ma era stata respinta dall’allora presidente della Rfef (la federazione spagnola, ndr), Luis Rubiales. Nell’ottobre dello scorso anno, Tebas aveva chiesto che Barça-Atlético si giocasse a Miami”.

“I benefici finanziari per entrambi i club sono enormi. Barça e Villarreal riceveranno tra i cinque e i sei milioni di euro, con la squadra formalmente in casa, cioè il Villarreal, che riceverà un importo leggermente superiore per compensare i soldi che non prenderà dalla vendita dei biglietti. Molti tifosi del ‘Sottomarino Giallo’ si perderanno una delle migliori partite tra le mura amiche ma, Fernando Roig, presidente del club, ha promesso viaggio e titolo di ingresso gratuito per qualsiasi abbonato voglia recarsi a Miami per vedere il match. Inoltre il club rimborserà del 20% del prezzo dell’abbonamento a quei tifosi che non potranno assistere alla partita”.