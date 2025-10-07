Villarreal-Barcellona, con la partita a Miami i club guadagneranno tra i 5 e i 6 milioni

La Uefa ieri ha dato l’ok alla disputa di Villarreal-Barcellona all’Hard Rock di Miami, il prossimo 20 dicembre. La partita è valida per la 17a giornata della Liga e al pari di Milan-Como, dovrebbe trattarsi della prima sfida da disputare fuori dai confini nazionali. Non mancano le polemiche. Se in Italia la situazione, ad oggi, non è ancora così esplosiva, il discorso in Spagna è diverso. Si sono opposti non solo i tifosi ma anche il sindacato dei calciatori spagnoli, con i capitani delle squadre che starebbero pensando di rifiutarsi di scendere in campo.

Villarreal-Barcellona, le cifre dell’incasso dei club

Scrive Sport:

“Convocata una riunione d’urgenza con i capitani dei restanti 18 club della Liga per ascoltare il loro parere, sebbene si fossero già incontrati il ​​21 agosto, esprimendo il loro disaccordo per la decisione di Tebas. Il presidente della Liga desiderava da anni spostare una partita della competizione fuori dalla Spagna. Aveva proposto l’idea nel 2018, ma era stata respinta dall’allora presidente della Rfef (la federazione spagnola, ndr), Luis Rubiales. Nell’ottobre dello scorso anno, Tebas aveva chiesto che Barça-Atlético si giocasse a Miami”.

Questa volta la proposta è stata accettata e sembra che andrà in porto. Nonostante Ceferin si sia detto «rammaricato di aver preso questa decisione» e che si tratta di una scelta eccezionale che non costituirà un precedente. Ma quali sono i ricavi che avranno le due squadre? Sport rende note le cifre:

“I benefici finanziari per entrambi i club sono enormi. Barça e Villarreal riceveranno tra i cinque e i sei milioni di euro, con la squadra formalmente in casa, cioè il Villarreal, che riceverà un importo leggermente superiore per compensare i soldi che non prenderà dalla vendita dei biglietti. Molti tifosi del ‘Sottomarino Giallo’ si perderanno una delle migliori partite tra le mura amiche ma, Fernando Roig, presidente del club, ha promesso viaggio e titolo di ingresso gratuito per qualsiasi abbonato voglia recarsi a Miami per vedere il match. Inoltre il club rimborserà del 20% del prezzo dell’abbonamento a quei tifosi che non potranno assistere alla partita”.