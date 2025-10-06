Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 (ossia tra Roma-Napoli e Napoli-Juventus)
La data è ufficiale. Il 10 il Napoli sarà impegnato a Lisbona nella trasferta Champions contro il Benfica. Sarà un dicembre durissimo (Supercoppa in Arabia compresa)
Sono uscite le date degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli come è noto giocherà in casa contro il Cagliari. Si giocherà – questo non era noto – mercoledì 3 dicembre alle ore 15.
La partita arriva tra Roma-Napoli in programma il 30 novembre e il 7 dicembre quando si giocherà Napoli-Juventus. Il 10 il Napoli sarà poi impegnato in Champions in trasferta a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho.
Sarà un dicembre durissimo. Gli azzurri poi giocheranno anche il 14 a Udine, il 18 ci sarà la Supercoppa in Arabia Saudita contro il Milan.
Coppa Italia, gli ottavi di finale
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00