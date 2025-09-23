Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona (a dicembre) negli ottavi di finale di Coppa Italia
Il Cagliari travolge il Frosinone 4-1 grazie ai gol di Gaetano, Borrelli, Felici e Cavuoti. La squadra si qualifica così al turno successivo della Coppa Italia.
Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. All’Unipol Domus sono stati i ragazzi di Pisacane ad aggiudicarsi il match dei sedicesimi, imponendosi per 4-1 contro il Frosinone di Alvini.
Le formazioni ufficiali:
Il risultato finale può essere ingannare, perché il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini ha disputato un primo tempo molto convincente. Dopo appena due minuti, Gianluca Gaetano sblocca la partita su rigore, mentre Abdoulie Ndow sfiora subito il raddoppio colpendo una traversa. La squadra mostra grande intensità e organizzazione, costruendo occasioni pericolose e mantenendo il controllo del gioco. Al 36’, Edoardo Vergani firma il gol del momentaneo pareggio, riportando equilibrio sul campo e costringendo i padroni di casa a reagire.
Nella ripresa, il Cagliari cambia volto. L’ingresso di Mattia Felici si rivela decisivo: l’ala sinistra prima serve l’assist a Gennaro Borrelli per il 2-1, poi realizza personalmente il gol che chiude la partita. La squadra aumenta ritmo e intensità, dominando la ripresa e controllando le azioni finali senza rischi.
Nel finale arriva anche la gioia personale di Nicolò Cavuoti, autore della quarta rete, a suggellare una vittoria di misura.