Lobotka si fa male, ennesimo infortunio muscolare (si allunga la lista)

Lobotka si fa male, esce per infortunio muscolare (si allunga la lista)

Si fa male anche Lobotka. Verso la fine del primo tempo, il regista slovacco si accascia e chiede subito il cambio. Al suo posto, entra Gilmour. Il Napoli alla fine del primo tempo sta perdendo in casa 1-0, gol di Ekhator il diciottenne genovese di origini nigeriane. Lobotka ha dovuto abbandonare il terreno del gioco. L’elenco degli infortuni muscolari in casa Napoli si allunga. Solo adesso abbiamo fuori Buongiorno e Rrahmani.

Lobotka: «Tutti i nuovi arrivati ci hanno dato qualcosa, Lucca è molto difficile da marcare»

Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Cagliari, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Le sensazioni sono forti perché l’ultima volta che abbiamo giocato qui col Cagliari abbiamo vinto lo scudetto, ora siamo in una nuova stagione e proveremo a ripeterci. Tutti i calciatori che sono venuti hanno dato qualcosa di nuovo, Kevin ha segnato tanto e fatto tanti assist in carriera, Lucca è molto difficile da marcare. Lang e Beukema hanno portato qualità e molto spirito.»