Conte: «L’anno scorso il Napoli era meno dominante, anche per questo rischiavamo di meno»

Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Psv-Napoli in programma domani sera alle ore 21.

«Nel primo tempo eravamo bellini e poco concreti. Nel secondo tempo la prestazione di Torino mi è piaciuta, poi il risultato è negativo. C’è da affrontare questa partita che è un’ottima squadra, è sempre protagonista. Giocano un calcio particolare, bisognerà fare grande attenzione, non siamo venuti qui per fare la vittima sacrifiche ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di fare nel miglior dei modi».

Poca concretezza del Napoli.

«Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto più gol, ne abbiamo anche concessi di più. La media si è alzata. Anche a Torino abbiamo avuto tante situazioni per fare gol. Rispetto alla stagione scorsa la mole di gioco è aumentata in maniera importante sotto tanti punti di vista, anche questo ti espone a rischi perché l’anno scorso eri meno dominante. La strada nostra è questa. È anche questa la strada europea, fare un gol in più. Chi vuole salire di livello, deve prendersi qualche rischio in più. Se devi concedere qualche gol o campo alle spalle, è un percorso».