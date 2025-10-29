Conte ha rifatto Conte, tre punti di corto muso. Niente fronzoli, gioco essenziale e prima o poi il gol arriva

Cesare – Caro Guido vittoria sofferta ma importante per il Napoli che rimane in testa alla classifica. Il Lecce ha fatto una buona partita come aggressione ed intensità ma ha dimostrato tutti i suoi limiti offensivi. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata e in realtà pur senza subire azioni importanti abbiamo avuto una sola palla gol con Olivera ma si vedeva che la squadra, con un inevitabile turnover, difficilmente sarebbe potuta andare oltre. Infatti a centrocampo Elmas non ha impressionato, Lang è stato sufficiente ma non è stato determinante e Lucca ha “tenuto botta”, come ha detto Conte, ma non ha mai tirato in porta sembrando sempre lento sotto porta e approssimativo nei controlli decisivi.

Guido – Ma nel secondo tempo siamo andati in campo con la stessa squadra e abbiamo subito il rigore con un miracolo di Milinkovic-Savic. Eh sì in svantaggio si sarebbe messa male. E poi Conte, dopo lo spavento, al 60’ fa i cambi (al di là della sostituzione con Neres ai primi minuti per l’infortunio per una doppia botta sulla coscia di Lang). Mi è piaciuto il secondo tempo di Elmas che ha avuto degli spunti molto buoni. Ma il vero perno della squadra è Anguissa. Se gira lui, la squadra intera gira. Davvero irrinunciabile. E aumenta la preoccupazione per il lungo periodo di assenza per la coppa d’Africa. Comunque Conte ha rifatto Conte e di corto muso ha agguantato 3 punti fondamentali. Niente fronzoli, gioco essenziale, pazienza e il gol prima o poi arriva anche data la caratura tecnica dei nostri giocatori. Senza il piede dolce di Nères e il tempismo di Anguissa quel gol non lo trovi. Per inciso finalmente Nères appare in grado di incidere.

Cesare – Ti devo dire ancora una volta che i cambi sono sembrati tardivi e con i cambi il Napoli si è ravvivato. Neres è passato alto a destra dove è tutta una altra cosa, Elmas alto a sinistra dove sembra molto più a suo agio rispetto a centrocampo e gli innesti di Spinazzola, Mc Tominay e Hojilund sono stati salutari. Il Napoli con un gran gol, ancora una volta di un grande Anguissa, è andato in vantaggio e poi ha controllato la partita senza mai rischiare niente. Comunque al di là dei preziosissimi 3 punti siamo riusciti a fare un un po’ di turnover risparmiando un’ora di gioco a Spinazzola e Mc Tominay, ha fatto minutaggio Buongiorno che è ancora lontano dalla forma migliore, ha giocato Lang che era importante inserire e abbiamo rivisto in campo Hojilund che ha dato l’idea di non essere ancora al meglio.

Guido – Va fatta una considerazione : il Napoli a gennaio deve tornare sul mercato e prendere un forte centrocampista. Il rischio è di trovarsi, tra l’altro con gli infortuni sempre in agguato, in seria difficoltà. Comunque adesso ci aspetta sabato il Como al Maradona e poi martedi la partita decisiva di champions con i tedeschi. Saranno due partite decisive ma si spera che il Napoli cominci a recuperare qualche altro giocatore e che la forma dei rientranti migliori per poter essere al meglio.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic- Cesare: grande; Guido: determinante

Di Lorenzo – Cesare: modesto; Guido:giù di tono

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido:discreto

Juan Jesus – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Buongiorno – Cesare:non ancora lui ; Guido: buono

Anguissa – Cesare: strepitoso (top); Guido:eccezionale ( top)

Gilmour – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Elmas – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Lucca – Cesare: modesto (flop); Guido: moscio ( flop)

Lang – Cesare: sufficiente; Guido: discreto

Neres – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Spinazzola – Cesare: buono; Guido:buono

Mc Tominay – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Hojlund – Cesare: non al meglio; Guido: discreto

Gutierrez – Cesare: in partita; Guido:non male

Conte – Cesare: sufficiente; Guido:buono