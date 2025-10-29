Antonio Conte è sceso dal ring, ma non dimentica. Sugli Oscar magari si confronterà con De Laurentiis

Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, la Gazzetta dello Sport analizza le parole dell’allenatore del Napoli Antoni Conte

“Il volto è soltanto apparentemente più rilassato rispetto a sabato. Antonio Conte è sceso dal ring, ma non dimentica. Non dimentica la polemica e le lamentele dell’Inter dopo l’ultimo big match. E non dimentica nemmeno di chi parlava di Napoli super favorito dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne e che invece, negli ultimi giorni, ha addirittura parlato di «vantaggio», riferendosi al brutto infortunio accusato dal belga. Paradosso dei paradossi, che adAntonio regala una risata amara”.

Potrebbe interessarti: Conte: «Il rigore? Giudicate voi. Spero che certe lamentele non influenzino Rocchi. Quando si lamentano i presidenti, cambia»

La vittoria non appaga il mister che ricorda le difficoltà degli azzurri dopo i numerosi infortuni: «Dispiace per l’infortunio di Kevin, ricordo quanti titoloni sull’acquisto di De Bruyne che staccava le dirette concorrenti, adesso qualcuno osa dire che può essere un vantaggio, fantastico, su questo mi arrendo. Lukaku è sparito dai radar, De Bruyne adesso ha detto che può essere un vantaggio per noi, chi lo ha detto è sa Oscar».

E la Gazzetta commenta: “Sulle statuette da cinema forse si confronterà col presidente Aurelio De Laurentiis”.