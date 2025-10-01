Conte: «Anche io voglio vincere e se faccio le sostituzioni è per vincere»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo sporting in Champions

Le parole di Conte

Si è visto quello che sta diventando il Napoli

«Penso che prima di tutto abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci ho giocato contro col Totthenam ed è una squadra di spessore. Siamo stati veramente molto bravi. Abbiamo vinto da squadra e nonostante l’emergenza in difesa. Penso che ci sia stata una grande risposta da parte di tutti anche da chi è entrato. Questo deve essere lo spirito. Dispiace aver concesso quei due gol a Milano perché potevamo fare di più, però forse quella sconfitta di Milano ci ha dato la forza e la cattiveria che stasera abbiamo messo in campo»

De Bruyne può rappresentare un aiuto per tutti i nuovi giovani?

«Kevin rispetto agli altri otto acquisti che sono arrivati, viene da esperienze consolidate in cui ha giocato ad altissimo livello. Quello che chiedo sempre è la giusta cattiveria, attenzione e grinta che ci permette di alzare un po’ il livello. Non ho niente da dire a Kevin che è un ragazzo serio che si impegna, capisco che vuole giocare, ma ci sono le sostituzioni. Anche io voglio vincere e se faccio le sostituzioni è per vincere»