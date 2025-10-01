Conte: «Anche io voglio vincere e se faccio le sostituzioni è per vincere»
A Sky: «Forse la sconfitta di Milano ci ha dato la forza e la cattiveria che stasera abbiamo messo in campo»
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo sporting in Champions
Le parole di Conte
Si è visto quello che sta diventando il Napoli
«Penso che prima di tutto abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci ho giocato contro col Totthenam ed è una squadra di spessore. Siamo stati veramente molto bravi. Abbiamo vinto da squadra e nonostante l’emergenza in difesa. Penso che ci sia stata una grande risposta da parte di tutti anche da chi è entrato. Questo deve essere lo spirito. Dispiace aver concesso quei due gol a Milano perché potevamo fare di più, però forse quella sconfitta di Milano ci ha dato la forza e la cattiveria che stasera abbiamo messo in campo»
De Bruyne può rappresentare un aiuto per tutti i nuovi giovani?
«Kevin rispetto agli altri otto acquisti che sono arrivati, viene da esperienze consolidate in cui ha giocato ad altissimo livello. Quello che chiedo sempre è la giusta cattiveria, attenzione e grinta che ci permette di alzare un po’ il livello. Non ho niente da dire a Kevin che è un ragazzo serio che si impegna, capisco che vuole giocare, ma ci sono le sostituzioni. Anche io voglio vincere e se faccio le sostituzioni è per vincere»