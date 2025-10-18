Conte a Dazn: «Prendiamo troppi gol? Noi siamo il Napoli, dobbiamo giocare nella metà campo avversaria»

«Oggi è stato un rimpallo, nessun errore. Nel primo tempo siamo stati bellini non energici. Il mercato? Ho detto cose ovvie per chi capisce di calcio»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il match contro il Torino

Le parole di Conte

«Il primo tempo eravamo bellini, possesso, muovevamo tanto la palla, abbiamo creato un paio di situazioni ma ci siamo limitati a essere bellini. Secondo tempo abbiamo messo più energia, più voglia, anche il gol lo abbiamo confezionato noi, complimenti al Torino per la vittoria. Abbiamo fatto tutto noi.

È un anno complicato per il Napoli, c’è stato troppo entusiasmo per il mercato?

«Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti per uno che conosce il calcio. Parlo da persona esperta, ho un po’ di esperienza tra calciatore e allenatore, e ho detto alcune cose, cose semplici, normali per chi mastica di calcio e sa che significa costruire qualcosa. Non mi va di tornarci su, basta che lo dica una volta. Dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa soprattutto per la crescita dei nuovi. È una partita ogni tre giorni. Non c’è tempo, c’è da giocare, bisogna cercare di migliorare ogni volta, devo avere la pazienza di cercare di vedere questi miglioramenti».

Fase difensiva , subite gol quasi ogni partita. Quanto pesano anche le assenze.

«Oggi se vai a vedere il gol che abbiamo subito, praticamente l’abbiamo fatto noi. Non c’è stato uno svarione o un errore. Io penso che bisogna sempre lavorare di squadra. C’è stato questo rimpallo, accidentalmente Gilmour – che ha fatto una grande partita – tocca la palla e mette in azione Giovanni Simeone. Non è una situazione creata dal Torino. Noi siamo sempre nella metà campo avversaria, ogni tanto devi concedere qualche ripartenza. Dobbiamo esser bravi a prepararci. Siamo la squadra che ha maggior possesso palla, che gioca offensivo, porta più palla nell’ultimo terzo di campo come il Napoli, Lasci 50 metri di campo perché sei il Napoli. Non ricordo situazioni a livello difensivo, quando porti pressione alta, accetti i duelli uomo contro uomo, dobbiamo migliorare ancora di più».