Torino-Napoli 1-0, Simeone punisce gli azzurri e regala i tre punti ai granata. Rileggi qui la partita.
Simeone punisce gli azzurri con la rete segnata nel primo tempo. Il Napoli non riesce mai a reagire se non per il gol annullato a Lang negli ultimi secondi. Fuorigioco di poco nell'area granata
https://www.transfermarkt.it/marco-baroni/profil/trainer/12015Napoli in campo contro il Torino all’Olimpico grande Torino per la settima giornata di Serie A. McTominay e Hojlund entrambi fuori per piccoli acciacchi alla caviglia sinistra e affaticamento muscolare. Conte per sopperire alle assenze, lancia Lucca unica punta in avanti e Neres sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Politano. Sulla fascia sinistra agisce Spinazzola in asse con Olivera. Dall’altro lato Baroni si affida ad uno dagli ex della sfida con Simeone in attacco con Che Adams mentre Ngonge altro ex, parte dalla panchina. Torino che prova a ripartire dopo gli ultimi risultanti non esaltanti mentre gli azzurri vogliono continuare il percorso in testa in attesa delle avversarie.
96′ Finisce così, sconfitta per gli azzurri all’Olimpico grande Torino. 1-0 finisce così
94′ Lang realizza da pochi passo dopo il palo di Politano dalla distanza. L’olandese era in posizione di fuorigioco al momento del tiro
93′ Ultimi assalti ma c’è difficoltà ad entrare in area
91′ Cinque minuti di recupero
88′ Occasione per Elmas che riceve nell’area piccola ma la alza sopra la traversa
86′ Pressione finale ma nessuna occasione nitida
82′ Fuori Gilmour e dentro Elmas
80′ Dieci minuti al termine e non si sblocca la situazione
77′ Situazioni pericolose nell’area granata, ma nulla di fatto
74′ Entrano Politano e Ambrosino al posto di Neres e Lucca
73′ Napoli sempre in spinta, ma gli spazi sono chiusi
68′ Lang si lancia sulla sinistra e mette al centro dove De Bruyne da ottima posizione spara alto
64′ Ritorno in campo per Buongiorno al posto di Juan Jesus e Lang al posto di Olivera
61′ Anguissa colpisce la traversa di testa al centro dell’area, Israel devia all’ultimo
60′ Neres galoppa sulla destra, guadagna un calcio d’angolo
55′ Azzurri molto disordinati negli ultimi venti metri
52′ Spinazzola prova da fuori, para facile Israel
49′ Toro sempre pericoloso nell’area azzurra
46′ Nessun cambio per gli azzurri
Inizia il secondo tempo
47′ Finisce il primo tempo
46′ Un minuto di recupero
44′ Israel chiude Spinazzola che stava provando a lanciarsi in area
40′ Beukema ci prova dalla distanza, palla alta sulla traversa
39′ Azzurri in sofferenza da diversi minuti, servirà una scossa
34′ Pedersen vicino al raddoppio! Contropiede con Simeone e Pedersen, quest’ ultimo calcia tutto sbilanciato e spara alle stelle
31′ Simeone porta in vantaggio il Toro! L’argentino raccoglie un pallone maldestro in area azzurra, salta due uomini e Milinkovic e batte a rete
29′ Neres conquista un altro corner sulla destra
26′ Napoli in pressing offensivo
23′ Che occasione per De Bruyne! Pedersen lascia una palla vacante al limite, il belga la recupera e calcia a giro! Palla fuori di poco al lato destro della porta difesa da Israel
22′ Napoli sempre in avanti mentre gli spazi sono sempre chiusi con l’area intasata
17′ Napoli che risponde con punizione di De Bruyne dalla distanza, Israel para con brivido e rimbalzo pericoloso
15′ Percussione centrale di Simeone che serve Vlasic sull’out sinistro, arriva al limite e spara. Palla sul palo e Milinkovic si salva!
11′ Primo corner per il Napoli
9′ Torino che prende possesso del pallone, Juan Jesus nel frattempo ammonito per un intervento ruvido
4′ Inizio di marca azzurra
1′ Inizia il match!
Formazioni ufficiali di Torino e Napoli
TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. All. Conte