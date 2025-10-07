«Collina ci fece spogliare e ci osservava nudi, con sguardo freddo. Era degradante»

Jonas Eriksson è stato arbitro Fifa dal 2002 al 2018, ha arbitrato ai Mondiali del 2014 e la finale di Europa League 2016 tra Liverpool e Siviglia. Ha scritto un libro – “House of Cards” – sul dietro le quinte arbitrale. Il Guardian ne ha pubblicato un estratto, molto gustoso. Nel quale racconta di un Collina in versione Full Metal Jacket, che con i parametri di oggi si comporta ai limiti del bullismo.

“Quando la Uefa ha sostituito la sua organizzazione arbitrale nell’estate del 2010, Pierluigi Collina ha introdotto una serie di cambiamenti. Durante il primo anno, ci si è concentrati in modo particolare sulla corporatura, sulla misurazione del peso e del grasso corporeo e sui test della vista obbligatori. Alcuni arbitri sono stati trovati daltonici. Un altro si è rivelato cieco da un occhio ed è stato costretto a dimettersi”.

Ma i test sul peso, racconta, erano “disgustosi”: “La prima volta che fui costretto a subire questa umiliante procedura fu nell’autunno del 2010, durante il nostro corso annuale con la Uefa. Eravamo a Lubiana, in Slovenia. La prima mattina, gli arbitri furono divisi in tre gruppi di circa 15 persone. Quando il mio gruppo entrò nella grande e fredda sala conferenze dove ci saremmo riuniti, la dirigenza ci esortò a spogliarci fino a rimanere in mutande. Ci guardammo, ma nessuno reagì o osò dire nulla. Ci siamo spogliati lentamente. La sera prima avevamo ricevuto chiare istruzioni di non mangiare né bere al mattino, ma di essere il più possibile vuoti quando ci saremmo sottoposti al test. Si trattava di pesare il meno possibile e di avere la percentuale di grasso più bassa possibile. E di avere l’aspetto che un arbitro dovrebbe avere secondo il modello Uefa”.

“Eravamo lì, in una lunga fila, in mutande. Eravamo i migliori arbitri d’Europa, atleti d’élite, modelli di riferimento, adulti, genitori, personalità forti e di grande integrità… ma nessuno disse nulla. Ci guardavamo a malapena, i nostri sguardi guizzavano un po’ nervosi mentre venivamo chiamati avanti a due a due. Collina ci osservava da cima a fondo con uno sguardo gelido. Silenziosa e attenta. Salimmo sulla bilancia uno a uno. Tirai in dentro lo stomaco, raddrizzai la schiena e trattenni il respiro come se potesse fare qualche differenza. Uno degli istruttori annunciò a voce alta: “Eriksson, Svezia, 96,2 chili”. Sentii Collina fermarsi, guardarmi e scrutare il mio corpo quasi nudo. Pensai tra me e me che non ne valeva la pena. Sono un adulto e sono costretto a stare qui a essere esaminato e giudicato.

“Scesi dalla bilancia e mi sentii come se fossi immerso nella nebbia. Lo stesso istruttore si fece avanti con una specie di pinza, uno strumento simile a un poligrafo, con cui iniziò a pizzicarmi in diverse parti del corpo. Il calibro, come si chiamava lo strumento, era freddo e sussultavo un po’ ogni volta che toccava il mio corpo. L’istruttore strinse, tirò, premette, misurò, misurò ancora, borbottò qualcosa di inudibile, premette ancora e mi pizzicò la pelle e il grasso corporeo. Dopo ogni misurazione, mi disse quanti millimetri riusciva a misurare. Non avevo idea di cosa rappresentassero quei numeri, se fossero buoni o cattivi. Ci volle forse poco più di un minuto. Un assistente inserì i numeri in un documento e, una volta stabiliti tutti e quattro i valori, il documento calcolò rapidamente la mia percentuale di grasso totale. Il mio valore fu annunciato, in modo che tutti potessero sentire: “Eriksson, 18,7%”.

“Perché io, o chiunque altro, non abbiamo detto nulla? Perché non ci siamo alzati in piedi e abbiamo detto quello che tutti pensavano: che era degradante? Se avessi alzato la voce, avrei firmato contemporaneamente la condanna a morte della mia carriera. Se avessi messo in discussione o contestato i metodi introdotti da Collina, non avrei ottenuto riscontri, ne sono convinto”.