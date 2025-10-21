Caressa: «Conte sta ancora cercando la soluzione migliore per il Napoli»

Il giornalista Fabio Caressa ha commentato la prestazione del Napoli contro il Torino sul suo canale YouTube.

Le parole di Caressa

«Il Napoli aveva tantissime assenze, alcune dell’ultimo momento come Hojlund e McTominay che non sono due qualunque, o Lobotka. Quindi una battuta d’arresto è anche comprensibile, ma c’è un però. Però sembra ancora che Conte stia lavorando alla soluzione migliore che sta ancora cercando. Ne sta proponendo diverse perché è un ottimo allenatore. Il Napoli è ancora alla ricerca di un obiettivo ed equilibrio tattico che Conte sicuramente potrà trovare. Ora siamo ancora all’inizio della stagione. Certamente sarà un equilibrio diverso dal passato, sia prima con Kvara, che dopo con McTominay largo che si inseriva».

«De Bruyne è fondamentale. Come ruolo, però, rispetto al City sta cambiando modo di giocare. Ma non bisogna perderlo come grande passatore. Uno come lui è diventato uno dei centrocampisti più forti di sempre perché ha un record straordinario di assist e quindi bisogna ricominciare a sfruttarlo lì ed è una cosa alla quale si arriverà col tempo. Anche Lucca mi sembra un po’ in difficoltà, perché doveva essere il secondo di Lukaku e non riesce ancora a essere decisivo. Florenzi, parlando di Spinazzola, mi diceva che secondo lui, un infortunio come il suo agli Europei nel 2021 comunque ti toglie certezze che ritrovi pian piano. Ora mi sembra sia tornato quello che conoscevamo. Al momento è molto più forte di Olivera e con lui in campo la squadra è più forte quando gioca da terzino».