McTominay e Hojlund out: a Torino giocano Lucca e Neres, Spinazzola a sinistra

Le formazioni ufficiali di Torino e Napoli.

Torino e Napoli si affrontano all’Olimpico Grande Torino quest’oggi alle ore 18. La gara, valida per la 7ima giornata di campionato, avvia un tour de force che vedrà per Conte e i suoi giocare ben 7 gare in 22 giorni, tra cui due di Champions League (una ad Eindhoven contro l’ex squadra di Lang, l’altra in casa contro l’Eintracht Francoforte) e 5 di campionato – la prossima contro l’Inter. Per queste ragioni il tecnico dovrà gestire la rosa al meglio, pur considerando le assenze: oggi saranno indisponibili ancora Rrahmani, Lobotka, Lukaku. Politano e Buongiorno hanno appena recuperato. Baroni – che l’anno scorso ha praticamente quasi sempre battuto Conte (3v, 1p) – vuole risollevare il suo Torino, oggi sedicesimo in classifica.

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara delle ore 18:

TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Anguissa, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. All. Conte.

Notizie dell’ultim’ora che hanno cambiato volto alla formazione titolare del Napoli: McTominay ha subìto un trauma contusivo alla caviglia, Hojlund è lievemente affaticato. Entrambi, annuncia il Napoli, non saranno disponibili. Da qui i cambi: ci sarà Lucca dal primo minuto in avanti, sostenuto da Spinazzola e Neres ai suoi lati. Sarà dunque un 4-3-3. Per Baroni invece Ngonge partirà dalla panchina, ci sarà Che Adams accanto a Simeone.