Allegri: «dovevamo fare il 2-0. Ma nel finale, sul 2-2, è follia rischiare di perdere perché ci buttiamo tutti avanti»

A Sky Sport: «Stasera difettucci ne abbiamo avuti, soprattutto sulle loro palle lunghe. Sull'1-0 non abbiamo avuto la serenità dei più forti»

Allegri a Sky Sport dopo Milan-Pisa 2-2.

«Contenti del risultato preso alla fine, il pareggio. Dobbiamo lavorare su quel che non è andato. Una volta in vantaggio, avremmo dovuto chiudere la partita. Eravamo troppo lunghi in fase di non possesso, soprattutto sui loro lanci lunghi. Abbiamo creato troppi buchi in mezzo al campo. Non siamo stati bravi a rimanere compatti sulle palle lunghe del Pisa, ci siamo allungati. Poi, gli ultimi cinque minuti ci sono tante cose che vanno migliorate. Con calma si possono costruire due azioni che possono decidere la partita. Allo stesso tempo Pavlovic è stato bravo a recuperare su Nzola lanciato a porta».

La sofferenza del Milan contro squadre che difendendo col blocco in basso,.

«È questione di crescita, di capire i momenti della partita. Dopo il vantaggio bisogna essere più lucidi, più veloci, tenere più palla nella metà campo avversaria, stasera non benissimo sulle marcature preventive».

Problema di atteggiamento, convinti di aver già vinto, o merito del Pisa?

Allegri: «Un po’ e un po’. Il Pisa ha fatto buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Ci siamo allungati troppo. Abbiamo cominciato a fare troppo anda e rianda, troppi spazi sui loro lanci lunghi. Dopo l’1-0 potevamo fare il 2-0. Dentro l’area bisognava essere più lucidi. Bisogna continuare a lavorare e a migliorare. Prima non tutto andava bene nonostante i risultati, bisogna crescere».

Ci sono anche lati positivi. Il Milan ha accorciato i tempi di crescita di un progetto nuovo. Cosa ti piace di più di questa squadra?

Allegri: «Stasera difettucci li abbiamo avuti, dopo l’1-0 avremmo dovuto giocare con più serenità, quella che io chiamo la serenità del forte, capisci che puoi fare il 2-0 senza concedere niente, togliere tutte le velleità agli avversari. Dobbiamo imparare a essere più puliti, più calmi. Abbiamo perso occasione con Ricci a campo aperto, un passaggio di troppo, Leao davanti al portiere. Però allo stesso tempo gli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere, è follia paura. Oggi siamo dispiaciuti ma alla lunga sarà un punto pesante. La fase più difficile è quando trovi le squadre che giocano con la palla sopra».

Contatto Moreo Gabbia sul gol di Nzola?

«Una palla lunga dove ci siamo fatti trovare impreparati indipendentemente dal fallo o non fallo. Cosa positiva che non è abbiamo perso , ci servirà per migliorare tutte queste cose».