A Eindhoven c’è grande attesa per il ritorno di Lang: “Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven!”

Con un post social il Psv ha rivelato la voglia di rivedere Lang nella sfida di Champions contro il Napoli, nella speranza che Conte lo faccia giocare

Lang è ancora un oggetto del mistero: ha giocato 17 minuti in Serie A finora. Il Napoli lo ha comprato per circa 30 milioni di euro, ma fino a questo momento non ha potuto ancora dimostrare il suo valore per il poco spazio che gli è stato concesso in campo. Alcune voci di mercato parlano addirittura di un suo possibile addio già a gennaio per tornare addirittura subito al Psv.

Sono solo voci ovviamente, ma quello che è certo è che a Eindhoven non lo hanno dimenticato. Tra una settimana il Napoli torna a giocare in Champions League, martedì 21 ottobre è in programma la sfida in Olanda valida per la terza giornata della Fase Campionato contro il Psv Eindhoven. Il club olandese attende con trepidazione il match e il ritorno al Philips Stadion dell’ex Noa Lang, come dimostra un post sul proprio account Instragram: “Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PSV Medium© (@psvmedium)

Lang resta un rebus, finora ha disputato appena tre gare e 30 minuti in Serie A ed una sola presenza e 21 minuti in Champions. La sfida contro il Torino potrebbe però riservare delle sorprese, in caso di 4-3-3 col tridente offensivo, salgono le quotazioni di Neres e Lang per una maglia da titolare.