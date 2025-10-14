Home » Approfondimenti » Media e social

A Eindhoven c’è grande attesa per il ritorno di Lang: “Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven!”

Con un post social il Psv ha rivelato la voglia di rivedere Lang nella sfida di Champions contro il Napoli, nella speranza che Conte lo faccia giocare

Conte Lang

Mg Milano 28/09/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Noa Lang

Lang è ancora un oggetto del mistero: ha giocato 17 minuti in Serie A finora. Il Napoli lo ha comprato per circa 30 milioni di euro, ma fino a questo momento non ha potuto ancora dimostrare il suo valore per il poco spazio che gli è stato concesso in campo. Alcune voci di mercato parlano addirittura di un suo possibile addio già a gennaio per tornare addirittura subito al Psv.

Sono solo voci ovviamente, ma quello che è certo è che a Eindhoven non lo hanno dimenticato. Tra una settimana il Napoli torna a giocare in Champions League, martedì 21 ottobre è in programma la sfida in Olanda valida per la terza giornata della Fase Campionato contro il Psv Eindhoven. Il club olandese attende con trepidazione il match e il ritorno al Philips Stadion dell’ex Noa Lang, come dimostra un post sul proprio account Instragram: “Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven!“.

 

Lang resta un rebus, finora ha disputato appena tre gare e 30 minuti in Serie A ed una sola presenza e 21 minuti in Champions. La sfida contro il Torino potrebbe però riservare delle sorprese, in caso di  4-3-3 col tridente offensivo, salgono le quotazioni di Neres e Lang per una maglia da titolare.

 

