Lang è ancora un oggetto del mistero: ha giocato 17 minuti in Serie A finora (Sportmediaset)

La Serie A è appena cominciata, siamo alla quinta giornata, ma già si inizia a capire qualcosa sui grandi acquisti che sono stati fatti quest’estate. Tra questi, c’è Noa Lang, comprato dal Napoli per circa 30 milioni di euro, ma che fino a questo momento non ha potuto ancora dimostrare il suo valore per il poco spazio che gli è stato concesso in campo.

I grandi acquisti della Serie A: bene finora De Bruyne e Modric, Lang è ancora un oggetto del mistero

Sportmediaset scrive:

Tanti i nomi su cui si erano create diverse attese, in alcuni casi pienamente rispettate mentre in altri non ancora. I due grandi nomi dell’estate sono stati indubbiamente Kevin De Bruyne e Luka Modric, star del calcio mondiale e approdati in Serie A con aspettative diverse. Già perché se sul belga i dubbi erano relativamente pochi, sul croato qualcuno pensava che sarebbe venuto a godersi il meritato riposo dopo una carriera straordinaria. Il campo, però, ha detto tutt’altro: il centrocampista del Milan (40 anni lo scorso 9 settembre) è diventato un punto fermo negli 11 titolari di Massimiliano Allegri. Impiego praticamente analogo per De Bruyne al Napoli: quattro su quattro da titolare e due giocate per intero. Ancora a secco di assist, l’ex City ha siglato due gol: uno su punizione e l’altro su rigore, manca ancora quello su azione.

L’attacco è indubbiamente il reparto che crea più aspettative. Lo sanno bene i tifosi della Roma, al momento non del tutto soddisfatti dalle prestazioni di Evan Ferguson. Anche in casa Juventus Igor Tudor deve risolvere qualche rebus lì davanti. Il mercato gli ha consegnato Jonathan David e Lois Openda, ma i gol sono arrivati da chi già c’era, ovvero Vlahovic. Noa Lang, invece, resta ancora oggetto del mistero: pagato 28 milioni di euro dal Napoli, in campionato ha raccolto appena 17 minuti in due partite.