In Olanda colpiti dalla non esultanza di Lang, potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio

Per Soccer News (olandese) potrebbe tornare al Psv. Arrivato in estate per 25 milioni. Gli ex tifosi lo reclamano, e trasferirsi potrebbe convenirgli anche in vista del Mondiale.

Lang non gioca mai e il Mondiale è alle porte. Resterà al Napoli o partirà a gennaio?

Lang manifesta malcontento

Scrive il portale olandese Soccer News:

“Il Napoli ha vinto domenica 2-1 contro il Genoa. Dopo uno dei gol, Lang ha deciso di restare sorprendentemente in disparte, continuando il riscaldamento invece di festeggiare con i compagni. Juan Jesus lo ha comunque portato con sé nei festeggiamenti, ma secondo i media italiani si tratta di un segnale importante.

Sembra chiaro che Lang non si senta parte integrante del progetto di Antonio Conte. Al momento ci sono poche prospettive a Napoli, quindi un addio lampo non è da escludere. Questa situazione potrebbe anche concludersi già dopo sei mesi”.

‼️ Juan #Jesus mentre andava verso i compagni per esultare ha richiamato Noa #Lang. L’attaccante era infatti rimasto a bordocampo per scaldarsi senza aggregarsi al resto della squadra, prontamente richiamato da Juan #Jesus si è unito all’esultanza azzurra. pic.twitter.com/gkoxPrr3ru — NapoliHub (@NapoliHub_Off) October 5, 2025

Ritorno al Psv?

Si comincia a parlare delle sue possibili destinazioni. In particolare, Soccer News ne propone una:

“Il Napoli ha comunque speso oltre 25 milioni di euro per Lang, ma l’esterno non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare con Antonio Conte. L’ala si limita principalmente a brevi spezzoni di partita con il club di Serie A, ma domenica sera è rimasto addirittura novanta minuti in panchina.

Resta da vedere se Lang farà parte della rosa del Napoli per l’intera stagione. Considerando anche il prossimo Mondiale estivo del 2026, è necessario che l’esterno continui a giocare regolarmente. Per questo motivo, un prestito in inverno non è da escludere.

Potrebbe quindi esserci un ritorno al Psv? L’ipotesi viene avanzata dai tifosi del club olandese, anche a causa dei problemi fisici nell’attacco dell’Eindhoven”.

«Forse potremmo prendere Noa Lang in prestito dal Napoli per sei mesi durante la pausa invernale. Di nuovo 90 minuti in panchina nella partita casalinga contro il Genoa» – si legge su X. E ancora: «Se vuole andare al Mondiale, per lui sarebbe una buona opzione».