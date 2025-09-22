Xabi Alonso: «Vinicius? La stagione è appena iniziata, ci sarà tempo per lui, è un giocatore importante»

La conferenza stampa di Xabi Alonso alla vigilia del match di campionato tra Real Madrid e Levante.

La conferenza di Xabi Alonso

Come vedi la partita di domani?

«Ogni partita è complicata e sono competitivi, così come il loro allenatore. Domani dovremo fare bene tante cose: giocare con qualità, ritmo e concentrazione.»

Sarebbe una sorpresa se Dembélé non vincesse il Pallone d’Oro?

«Vedremo… non è la mia priorità. Non faccio parte della giuria. Non ci ho pensato molto, sto solo pensando al Levante.»

Su quale direzione sta andando la squadra?

«Stiamo meglio, ma siamo ancora in fase di costruzione. L’altro giorno abbiamo giocato una partita in maniera seria. E questo continua a dirci le cose buone che stiamo facendo. Dobbiamo avere più ambizione e fame. Vogliamo conquistare molti punti e per questo dobbiamo vincere molte partite».

Ti dà fastidio che i giocatori esprimano pubblicamente la loro rabbia?

«Sono stato un giocatore anch’io e quando mi hanno sostituto… non era il momento più bello. Non ne faccio un dramma.»

Hai parlato con Vinicius?

«L’altro giorno erano tutti felici… per la vittoria e le sensazioni. Ed è quello di cui abbiamo bisogno, per fare squadra. Tutti capiscono il loro ruolo nella squadra e ciò che dobbiamo aggiungere».

Quale pensi sia la chiave del successo?

«I risultati aiutano ad avere fiducia. Ma per avere la squadra unita, si deve giocare collettivamente in modo che tutti ne traggano beneficio.»

Ha ottenuto il 72% di possesso palla l’altro giorno, ma pochi tiri…

«L’altro giorno è stato difficile per noi trovare qualcosa in più, ma abbiamo parlato, cercato di correggere quello che possiamo migliorare. Dobbiamo preparare tutte le fasi di una partita. I dati sono dati, ma l’interpretazione può essere diversa».

Cosa deve fare Vinicius per ottenere i minuti che vuole?

«Sono contento di quello che sta facendo e abbiamo appena iniziato. C’è ancora molto e lui dovrà essere importante».

Cosa ti aspetti da Camavinga?

«Lo sto aspettando. Ho visto come interpreta il gioco. Ha un enorme potenziale, molte qualità e all’interno del progetto, c’è un posto per lui. Ha buona volontà.»

Parla molto della distribuzione del minutaggio, ma Carreras, Tchouameni e Mbappé hanno sempre giocato… Perché?

«Sono importanti e siamo solo a sei partite. Ci sarà un tempo per tutto e tutti. Non chiedermi quando… ma ci sarà».