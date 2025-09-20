Vinicius non è più indispensabile per il Real Madrid, si complicano le trattative di rinnovo (As)

Non è più sicuro che Vinicius Jr rimanga a lungo al Real Madrid. L’accordo per il rinnovo di contratto era quasi chiuso dal punto di vista economico, ma dopo l’ultimo incontro a Madrid, in seguito al Mondiale per club, qualcosa è andato storto.

Si complicano le trattative di rinnovo di Vinicius Jr con il Real Madrid

Come riportato da As:

Vinicius e il Real Madrid si ritrovano, inaspettatamente, in un labirinto con uscite complicate da trovare. Con un contratto fino a giugno 2027, il brasiliano è ai margini dei piani di Xabi Alonso. Il giocatore è preoccupato per ciò che sta accadendo in questo inizio di stagione. I dati oggettivi continuano a supportare Vinicius sul campo. La squadra ha vinto le tre partite in cui era titolare e nelle altre due ha ottenuto la vittoria quando lui è entrato in campo. Anche se sorpreso da come questa stagione sia iniziata per lui, il giocatore non percepisce che c’è una strategia del club per forzare la sua partenza. Che si stia alternando con Rodrygo sembra solo una decisione tecnica di Xabi. Altrimenti, sembra difficile spiegare che due estati fa, quando è arrivata quella stratosferica offerta dal calcio saudita, il club non ha nemmeno voluto sedersi e negoziare. Vinicius è stato, quindi, la stella della squadra, vitale nelle ultime due vittorie della Champions League.

Dalle nostre fonti, Vinicius e il Real Madrid hanno interrotto i colloqui per il suo rinnovo già dopo il Mondiale per club. Nell’ultimo incontro che ha avuto luogo a Madrid, il brasiliano ha abbassato le sue iniziali richieste economiche per rinnovare. Tutto era finalmente molto vicino alla chiusura, con le posizioni quasi coincidenti, fino a quando c’è stato uno stop durante l’ultimo incontro, quando sembrava che la firma fosse imminente. Ora, il calciatore e il club si trovano ad affrontare una situazione di tensione. Vinicius vuole continuare a vincere con il Real Madrid, e vuole rinnovare, ma il rischio è che possa andarsene nel 2027 a zero. Il Madrid ha preferito aspettare, forse perché Vinicius non è così importante per Xabi Alonso come lo era per Ancelotti. In entrambi i casi, se Vinicius inizia a giocare meno, sarà chiaramente svalutato per cercare di venderlo la prossima estate. D’altra parte, il club non poteva permettersi di rinnovarlo ora per cinque anni (con un grosso stipendio); resta da vedere quanto sarà importante per il nuovo allenatore.