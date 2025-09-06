Vergara, l’agente: «Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo, Conte è stato meritocratico con lui»

A KK Napoli: «Il mister gli ha riconosciuto ciò che ha dimostrato nei due ritiri estivi. Resterà ancora tanti anni a Napoli perché ha tutte le qualità per poter crescere ancora».

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del suo assistito; Antonio Conte ha voluto fortemente che il centrocampista restasse in azzurro in questa stagione, senza partire in prestito.

L’agente di Vergara: «Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo di contratto»

Giuffredi ha dichiarato:

«Conte non regala niente a nessuno; una persona meritocratica nelle sue scelte e se Vergara è stato confermato, vuol dire che ha dimostrato sul campo di meritare questa chance. Anche lui ha una soglia di sacrificio molto alta e il mister gli ha riconosciuto ciò che ha dimostrato nei due ritiri estivi. Secondo me, resterà ancora tanti anni a Napoli perché ha tutte le qualità per poter crescere ancora. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e spero anche per lui si possa arrivare a un prolungamento del suo contratto».

Esordire con questa maglia cosa ha significato per te?

«Esordire con questa maglia è stata per me un’emozione unica. Immagino che qualsiasi ragazzo abbia come sogno di giocare per la propria squadra. Inoltre, esordire nello stadio dove ho giocato per 2 anni e dove mi sono rotto il crociato ha rappresentato una soddisfazione ancora maggiore. Significa che si può ripartire da dove si è caduti.»

Come ti stai trovando con i compagni di squadra?

«Alcuni dei miei compagni attuali già li conoscevo, perché facevamo i ritiri insieme e mi allenavo qualche volta con loro. Mi sto trovando benissimo anche con i nuovi: sono molto legato a Lorenzo Lucca e a Buongiorno.»

E con Conte?

«Conte? È un vincente. Allenarsi con lui ed apprendere anche solo il suo modo di fare e di vivere la gara è un’esperienza incredibile. Dai miei compagni di reparto posso solo imparare. C’è De Bruyne, che ha giocato per anni al City, Frank, Scott, Lobo: sto facendo la scuola da loro, sono seduto al banco e imparo.»