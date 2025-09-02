La lista Champions del Napoli: oltre a Lukaku, fuori anche Marianucci e Mazzocchi
Nessuna clamorosa sorpresa. Conte sceglie Spinazzola. Del vivaio ci sono Contini, Vergara, Ambrosino
Il Napoli ha ufficializzato la lista Champions League: ovviamente Lukaku out per infortunio, al suo posto Hojlund. Marianucci e Mazzocchi esclusi per decisione tecnica.
La lista Champions del Napoli
Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:
“Dopo Juventus, Atalanta e Inter, anche il Napoli ha presentato la lista Champions per la League Phase.
Tra i giocatori azzurri non ci sarà Romelu Lukaku a causa dell’infortunio che lo terrà fuori almeno per i prossimi tre mesi.
C’è invece Rasmus Hojlund, ufficializzato l’ultimo giorno di mercato e preso dal Manchester United proprio per sostituire il belga.
Assenti per scelta tecnica, invece, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi.”
1. Vanja Milinkovic-Savic
2. Sam Beukema
3. Juan Jesus
4. Mathias Olivera
5. Amir Rrahmani
6. Miguel Gutiérrez
7. Leonardo Spinazzola
8. Kevin De Bruyne
9. Billy Gilmour
10. Stanislav Lobotka
11. Andre Frank Zambo Anguissa
12. Scott McTominay
13. Eljif Elmas
14. David Neres
15. Noa Lang
16. Rasmus Hojlund
17. Lorenzo Lucca
Lista formati in Italia:
1. Alex Meret
2. Giovanni Di Lorenzo
3. Alessandro Buongiorno
4. Matteo Politano
Lista formati nel club:
1. Nikita Contini
2. Antonio Vergara
3. Giuseppe Ambrosino
4. X
Il calendario del Napoli in Champions: la prima è in casa del Manchester City, l’ultima a Napoli contro il Chelsea
Ecco il calendario del Napoli. La prima partita gli azzurri di Conte la giocheranno il 18 settembre a Manchester contro il City di Guardiola. Sarà il ritorno a casa per De Bruyne.
Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 – Ore 21
Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 – Ore 21
Psv-Napoli 21 ottobre 2025 – Ore 21
Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 – Ore 18:45
Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21
Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 – Ore 21
FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 – Ore 21
Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 – Ore 21
Le partite vanno sempre e giocate e il Napoli ne giocherà otto (come tutte). Quattro in casa e quattro in trasferta.
Non si conoscono né l’ordine né le date delle partite, li conosceremo sabato.
Il Napoli affronterà in casa Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag.
E in trasferta Manchester City, Benfica, Psv, Copenaghen.
Sia De Bruyne sia Noah Lang incontreranno le loro ex squadre: Manchester City e Psv.
Ma il Napoli non ha beccato né il Psg di Kvaratskhelia né, soprattutto, il Galatasaray di Osimhen che in quarta fascia era particolarmente temibile soprattutto in trasferta.
Le partite casalinghe non sono particolarmente appetitose dal punto di vista degli incassi, tranne Napoli-Chelsea.
Il sorteggio a nostro avviso è andato calcisticamente bene. Perché il Napoli non ha beccato le più forti delle quattro fasce.