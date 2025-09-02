La lista Champions del Napoli: oltre a Lukaku, fuori anche Marianucci e Mazzocchi

Nessuna clamorosa sorpresa. Conte sceglie Spinazzola. Del vivaio ci sono Contini, Vergara, Ambrosino

Il Napoli ha ufficializzato la lista Champions League: ovviamente Lukaku out per infortunio, al suo posto Hojlund. Marianucci e Mazzocchi esclusi per decisione tecnica.

La lista Champions del Napoli

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

“Dopo Juventus, Atalanta e Inter, anche il Napoli ha presentato la lista Champions per la League Phase.

Tra i giocatori azzurri non ci sarà Romelu Lukaku a causa dell’infortunio che lo terrà fuori almeno per i prossimi tre mesi.

C’è invece Rasmus Hojlund, ufficializzato l’ultimo giorno di mercato e preso dal Manchester United proprio per sostituire il belga.

Assenti per scelta tecnica, invece, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi.”

Ecco la lista: 1. Vanja Milinkovic-Savic

2. Sam Beukema

3. Juan Jesus

4. Mathias Olivera

5. Amir Rrahmani

6. Miguel Gutiérrez

7. Leonardo Spinazzola

8. Kevin De Bruyne

9. Billy Gilmour

10. Stanislav Lobotka

11. Andre Frank Zambo Anguissa

12. Scott McTominay

13. Eljif Elmas

14. David Neres

15. Noa Lang

16. Rasmus Hojlund

17. Lorenzo Lucca Lista formati in Italia: 1. Alex Meret

2. Giovanni Di Lorenzo

3. Alessandro Buongiorno

4. Matteo Politano Lista formati nel club:

1. Nikita Contini

2. Antonio Vergara

3. Giuseppe Ambrosino

Il calendario del Napoli in Champions: la prima è in casa del Manchester City, l’ultima a Napoli contro il Chelsea

Ecco il calendario del Napoli. La prima partita gli azzurri di Conte la giocheranno il 18 settembre a Manchester contro il City di Guardiola. Sarà il ritorno a casa per De Bruyne.

Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 – Ore 21

Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 – Ore 21

Psv-Napoli 21 ottobre 2025 – Ore 21

Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 – Ore 18:45

Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21

Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 – Ore 21

FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 – Ore 21

Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 – Ore 21

Le partite vanno sempre e giocate e il Napoli ne giocherà otto (come tutte). Quattro in casa e quattro in trasferta.

Non si conoscono né l’ordine né le date delle partite, li conosceremo sabato.

Il Napoli affronterà in casa Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Qarabag.

E in trasferta Manchester City, Benfica, Psv, Copenaghen.

Sia De Bruyne sia Noah Lang incontreranno le loro ex squadre: Manchester City e Psv.

Ma il Napoli non ha beccato né il Psg di Kvaratskhelia né, soprattutto, il Galatasaray di Osimhen che in quarta fascia era particolarmente temibile soprattutto in trasferta.

Le partite casalinghe non sono particolarmente appetitose dal punto di vista degli incassi, tranne Napoli-Chelsea.

Il sorteggio a nostro avviso è andato calcisticamente bene. Perché il Napoli non ha beccato le più forti delle quattro fasce.