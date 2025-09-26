Trump vuole togliere le partite del Mondiale alle città “di sinistra”

"E' una questione di sicurezza. Alcune città sono gestite da estremisti di sinistra che non sanno quello che fanno"

Donald Trump sta valutando la possibilità di spostare la sede delle partite del Mondiale americano, se riterrà “pericolosa” la situazione nelle città americane che ospitano le partite. E per “pericoloso” il presidente degli Stati Uniti intende “di sinistra”. Lo scrive L’Equipe.

Trump ha discusso di questa possibilità durante un briefing con i giornalisti nello Studio Ovale, quando gli è stato chiesto delle partite della Coppa del Mondo del prossimo anno che si terranno a Seattle e a San Francisco (sei al Levi’s Stadium). “Queste città sono gestite da estremisti di sinistra che non sanno quello che fanno. Faremo in modo che queste partite si svolgano in condizioni di sicurezza. Se pensiamo che una città possa essere anche solo leggermente pericolosa per la Coppa del Mondo, la sposteremo in un’altra città“.

“Come probabilmente saprete, dopo Washington, con la Guardia Nazionale andremo a Memphis e in altre città. Molto presto andremo a Chicago. Sarà sicura per la Coppa del Mondo. Se non lo sarà, ci sposteremo in un’altra città. Non permetteremo che le partite si svolgano in condizioni di insicurezza. Cambieremo leggermente le date. Ma spero che tutto vada bene e che non dovremo spostare nessuna partita”.