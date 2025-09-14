Tra Napoli e Inter già ci sono 6 punti di distanza. E già si scommette sul panettone di Chivu

È un Napoli biondo. Fluido. Liquido. Milinkovic Savic è questo, sappiatelo. Capace di piatti da gran gourmet e di frittate colossali. Guarisci presto, Meret

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)

COMMENTO ALLA 3° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26

Firenze non merita i fiorentini. O viceversa.

L’incanto di una città immortale distrutto da un presente incivile che stride e offende.

Napoli è qui per giocare a calcio.

Per contrapporre cultura a cultura si scelga un’altra sede. Dove sciorinare i millanta argomenti che peseranno ora da una parte ora dall’altra.

Nel calcio è un po’ più facile. Quasi sempre vince il più forte.

E il Napoli del Franchi è fortissimo.

Deve riconoscerlo anche il Var, che proprio fa una gran fatica a concedere il rigore limpidissimo su Zambo dopo tre lunghi minuti di consultazioni.

Il Napoli è un gigante che incontra un moscerino.

Scende in campo e si esibisce in un acuto da tenore.

Un acuto prolungato che dura ininterrottamente trenta minuti.

Poi si serve il dessert per gli ospiti.

È un Napoli biondo. Un Napoli fluido. Un Napoli liquido.

Senza punti di riferimento.

Impressionante seguire King Kevin.

Affianca Charlie Brown a centrocampo e divide con lui i compiti di costruzione.

Cinque minuti dopo lo vedi in coppia col danese a fare da seconda punta.

Il danese. Che meraviglia.

Giusto quello che ci voleva.

Uno che ha fisico, che fa la sponda, ma che sa pure smarcarsi e andare in goal.

Quando la testa è già a Manchester, gli stilnovisti crescono.

E qualche apprensione creano.

Vanja sostituisce a sorpresa l’Albatros azzoppato.

E commette il più ingenuo degli errori sulla staffilata da lontano di Ranieri. Azione comunque irregolare.

Poi si riscatta negando a Piccoli il goal che poteva riaprire incredibilmente tutto.

Ma Vanja è questo, sappiatelo.

Capace di piatti da gran gourmet e di frittate colossali.

Guarisci presto, Albatros.

Sì, è la vittoria dei nuovi.

Che certifica l’eccellenza di un mercato sontuoso.

E’ il primo big match. E si gioca a Torino.

Come è consuetudine recente, una valanga di goal, di errori, di emozioni.

È il derby di casa Thuram.

Marcus e Khephren erano riusciti a impattarla.

Poi la prodezza di Vasilije Adzic, lui il diciannovenne tutto talento montenegrino, in pieno recupero ribalta tutto.

Lunga consultazione al Var.

Coperta dall’immagine tenerissima dei due fratellini che chiacchierano e sorridono con le maglie dai colori diversi a coprire le parole dalle labbra.

Vetta e punteggio pieno per la Vecchia.

Nuova sconfitta bauscia dalla difesa colabrodo.

L’affannato scriba da divano nota alcune decisioni arbitrali spicce e avverse ai nerazzurri che negli anni scorsi avrebbero avuto esiti diversi.

E si chiede se sia successo qualcosa nelle stanze a noi negate.

Sia come sia fra Napoli e Inter già ci sono 6 punti di distanza. E già si scommette sul panettone di Chivu.