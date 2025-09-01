Dopo una sconfitta e un pari 3-3 a Brema (vincevano 3-1 e con un uomo in più). Decisive le parole del capitano: «Ciascuno giocava per conto suo». I dirigenti non volevano fare la fine dello United

Ten Hag ha zamparinizzato la Bundesliga: il Leverkusen lo ha cacciato dopo due giornate, in Germania è un record

Ten Hag ce l’ha fatta. Ha battuto un record storico: mai in Bundesliga un allenatore era stato esonerato dopo appena due giornate. Lui c’è riuscito. Dopo una sconfitta e il pareggio 3-3 col Werder Brema (il Leverkusen vinceva 3-1) i dirigenti del Bayer hanno deciso che era meglio farla finito subito, altrimenti avrebbero fatto la fine del Manchester United.

Scrive la Faz:

La decisione è stata presa dal Comitato degli azionisti, l’organo di controllo del club di Leverkusen, su raccomandazione della dirigenza del Bayer. “Non è stata una decisione facile per noi. Nessuno voleva fare questo passo. Ma le ultime settimane hanno dimostrato che costruire una squadra nuova e vincente con questa formazione era complicato”, ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes in un comunicato del club. “Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra”.

Ten Hag in estate aveva sostituito l’osannato Xabi Alonso vincitore di un campionato e passato al Real Madrid.

L’olandese ha perso la sua prima partita di campionato per 2-1 contro l’Hoffenheim e ha subito un imbarazzante pareggio per 3-3 in casa del Werder Brema alla seconda giornata. Al Weserstadion, il Bayer 04 ha sprecato un vantaggio di 3-1 pur essendo con un uomo in più. In undici contro dieci ha subito due gol.

Ricorda la Faz che

nessun altro club nella storia della Bundesliga ha licenziato così rapidamente un allenatore assunto in estate. Nel Guinn essere dei primati tedesco Ten Hag prende il posto di Helmut Senekowitsch (Eintracht Francoforte) e Heinz Elzner (Norimberga), che giocarono cinque partite di campionato.

Decisive le parole del capitano, anche contro Ten Hag

L’amministratore delegato Fernando Carro ha dichiarato: «Una separazione in questa fase iniziale della stagione è dolorosa, ma a nostro avviso necessaria. Il nostro obiettivo rimane raggiungere i nostri obiettivi stagionali: per farlo, sono necessarie le migliori condizioni possibili, a tutti i livelli».

Decisive sono state le parole del capitano e nazionale Robert Andrich dopo il 3-3 col Werder Brema. Come riporta la Faz, il centrocampista ha espresso aspre critiche.

«In questo modo non si può vincere contro nessun avversario al mondo. Abbiamo troppi giocatori che pensano solo ad altro. Abbiamo troppi che pensano solo a se stessi. La partita è andata così: ognuno ha giocato per sé. Ognuno ha corso per conto proprio».

E alla domanda se i giocatori stessero semplicemente eseguendo in modo errato le istruzioni di ten Hag o se non sapessero cosa fare, Andrich ha risposto: «È un misto di entrambe le cose».

In estate il Leverkusen ha venduto quasi tutti i calciatori importanti: Florian Wirtz venduto a peso d’oro a Liverpool (circa 130 milioni di euro), Jonathan Tah, Granit Xhaka e Jeremie Frimpong.