Szoboszlai e la punizione gioiello. Raya (portiere dell’Arsenal): «È stato bravo ma i nuovi palloni aiutano, ballano»

Lui, centrocampista, gioca da terzino e non fa una polemica. Anzi decide la partita. “Le punizioni le calciava Alexander-Arnold, che ora è al Real Madrid”

Dominik Szoboszlai ha portato il Liverpool in vetta alla Premier League con un fantastico calcio di punizione contro l’Arsenal. E nel post partita ha ammesso che non avrebbe calciato il tiro se Trent Alexander-Arnold fosse rimasto all’Anfield.

Questo risultato mantiene i campioni di Premier League a punteggio pieno: tre vittorie in tre partite, due delle quali contro squadre classificate tra le prime cinque lo scorso anno.

Szoboszlai incanta con un super tiro da 30 metri (Guardian)

Scrive il Guardian:

“Szoboszlai ha già dimostrato la sua abilità sui calci di punizione a livello internazionale con l’Ungheria, ma a Liverpool era dietro ad Alexander-Arnold nella lista dei tiratori prima del trasferimento del difensore al Real Madrid. Ha sfruttato l’occasione dai 30 metri contro il portiere dell’Arsenal David Raya.”

Szoboszlai ha detto: «Ero sicuro di me, ci ho provato. Devo menzionare Trent perché tirava lui i calci di punizione in passato. Finalmente ho avuto la mia occasione e l’ho colta. Dovevo rischiare e tirare un po’ più forte perché sapevo che Raya tende a saltare dietro la palla. È un portiere incredibile. Se il tiro fosse andato un po’ più interno, lo avrebbe parato»-

Raya ha elogiato il capitano ungherese definendo il tiro “un colpo pazzesco”, ma ha anche citato la nuova palla come fattore nella prima perdita di punti dell’Arsenal in questa stagione: «La palla si muoveva molto e si allontanava da me. È diversa dal pallone Nike, quindi dobbiamo adattarci. Dopo aver giocato per anni con la Nike, dobbiamo abituarci. Vale per tutti».

In Premier si è giocato per anni con i palloni Nike, adesso si gioca con il Puma Orbita Ultimate.

Le parole dell’allenatore (Daily Mail)

Secondo quanto riporta il Daily Mail:

“Il manager del Liverpool, Arne Slot, ha riservato i maggiori elogi a Szoboszlai, centrocampista ungherese schierato come terzino destro improvvisato, che aveva già iniziato come terzino destro contro il Newcastle a St James’ Park lunedì scorso. Il centrocampista ungherese ha replicato la sua performance da uomo partita contro l’Arsenal.”

«È sempre stato un giocatore che capisce cosa significhi essere un giocatore del Liverpool», ha detto Slot. «Rientra, pressa alto ed è stato incredibile oggi in una posizione in cui ha giocato solo una o due volte nella sua vita. Abbiamo nove punti in partite in cui lo scorso anno ne avevamo conquistati solo cinque. So che abbiamo ricevuto critiche per aver giocato in modo troppo aperto nelle prime due gare, ma oggi non si può dire lo stesso».