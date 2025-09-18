San Gennaro non si è anticipato, aspetta domani, Politano ha provato a imitarlo finché è stato in campo

Una partita durata venti minuti… venti minuti di tensione, speranza e battaglia. Fino al quindicesimo il Napoli sembrava pronto a fare male al City, a sorprendere gli avversari con coraggio e velocità. Beukema si ferma sulle dita di Donnarumma; San Gennaro non si è anticipato, aspetta domani, e Matteo ha provato a imitarlo finché è stato in campo. In quei momenti, la partita sembrava sospesa, un equilibrio delicato, fragile, possibile.

Nessuno può trarre sentenze da questa partita, nessuno. Prima o poi l’avresti persa, giocando in casa del City senza il tuo capitano. Dura per tutti, dura davvero. Eppure il Napoli non si è lasciato travolgere: hanno dovuto tirar fuori dalle mani dei fuoriclasse ogni possibile giocata per piegarli. Foden serve Haaland; Doku avanza da solo: i campioni vincono, sì, ma non distruggono. Anzi, il Napoli resiste.

Fuori Kevin, nel suo regno, la logica della tattica si scontra con lo spirito delle leggende. Conte è logos, struttura, ordine; Rasmus, isolato nella morsa dei giaguari, lotta con tutto ciò che ha. Sessanta minuti di forza, potenza e organizzazione, sessanta minuti di squadra che conosce i propri limiti e li supera con attributi e intelligenza. Trascinata dal solito Politano, che si arrende solo alla sostituzione perché ammonito, la squadra mostra coraggio e visione.

La direzione casuale dell’arbitro tedesco non regala serenità: un solo fallo fischiato a favore del Napoli all’ottantesimo. Non è stata la partita delle recriminazioni, anzi: è stata quella della consapevolezza. Quarantacinque minuti aggrappati a Vanja, che vola oltre i pregiudizi, che da solo pesca il centravanti abbandonato, che dimostra che l’anima conta più del noioso cuore tecnico.

Questa squadra è forte nella testa: va sottolineato, va riconosciuto. E invece, come spesso accade, cominciano le trasmissioni di statistiche, le storie dei parenti dei calciatori, i tentativi strambi di scorgere “cambiamenti tattici” come se il destino di un popolo fosse scritto nella disposizione dei centrocampisti. La telecronaca assume un tono da messa di Pasqua: parole solenni, gesti larghi, occhi pieni di riverenza per un dettaglio che dura mezzo secondo.

Entrano Neres, Elmas e Gilmour, ma il Napoli supera la metà campo solo con lo sguardo, con l’intenzione. Si guarda lontano, senza rischiare di prendere goleade, pronti a prendersi il giusto schiaffo salutare che non inficia il cammino, che non spegne la fiducia. Perché ciò che conta non è il risultato di una sera, ma la forza mentale, la coesione, la dignità di chi sa di aver dato tutto.