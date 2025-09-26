Si gioca domenica sera, quindi Conte ha quasi 48 ore di tempo per decidere. Molto difficilmente il tecnico scenderà in campo senza uno tra Rrahmani e Buongiorno.

Rrahmani recupera per il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio

C’è ancora incertezza sul recupero di Rrahmani per Milan-Napoli. Fino a oggi il difensore kosovaro era considerato sicuro titolare. Nel pomeriggio invece da Castel Volturno sono emersi dubbi anche se è presto per la decisione finale. La partita si giocherà domenica sera e quindi Antonio Conte ha ancora due giorni di tempo per sciogliere la riserva. Nel caso in cui Rrahmani non dovesse recuperare, il tecnico del Napoli sarebbe costretto a schierare l’inedita coppia difensiva Beukema-Juan Jesus. Visto che Buongiorno è stato fermato dall’ennesimo infortunio agli adduttori.

Secondo Sky Sport, il difensore kosovare potrebbe finire in panchina. È ancora presto. Conte farà di tutto per recuperarlo. Molto difficilmente scenderà in campo a San Siro senza né Rrahmani né Buongiorno. Resta poi il dubbio a sinistra, dove potrebbe esserci il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera.

L’esito degli esami e la diagnosi hanno strappato un sorriso a Buongiorno (Gazzetta)

Alessandro Buongiorno, come ha comunicato direttamente il Napoli dovrebbe stare fuori un mese. Salterà Milan, Sporting, Genoa. Bisogna vedere se riuscirà a rientrare dopo la sosta contro il Torino. È recidivo, quindi vuol dire che ha una fragilità.

Antonio Conte, nella conferenza stampa post sfida contro il Pisa, aveva ironizzato sul fatto che dovesse farsi benedire per tutti gli infortuni che gli capitano, ma adesso la preoccupazione è stata confermata.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un piccolo retroscena su Buongiorno ed ilNapoli al momento della diagnosi dell’infortunio:

“Certo, non c’è da festeggiare a Castel Volturno, ma lo scampato pericolo tranquillizza: Buongiorno si è fermato lunedì sera contro il Pisa, ha avuto immediatamente percezione di non essere stato vittima del classico affaticamento e ha temuto che pure stavolta, come l’anno scorso, gli toccasse per un bel po’ starsene in infermeria. Di nuovo. Invece, gli esami di ieri al Pineta Grande Hospital, hanno strappato un sorriso al difensore (e al Napoli), che ha già iniziato l’iter riabilitativo”