Buongiorno fuori un mese: lesione di basso grado all’adduttore sinistro (è recidivo)

Il difensore conferma di avere una fragilità: ad aprile aveva avuto una tendinopatia, poi una lesione. In estate ha subito un'operazione all'inguine sempre per gli adduttori

Arriva il responso sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale azzurro. Non buone notizie per Antonio Conte e i tifosi che dovranno fare a meno del giocatore nelle prossime gare. Dovrebbe stare fuori un mese. Salterà Milan, Sporting, Genoa. Bisogna vedere se riuscirà a rientrare dopo la sosta contro il Torino. È recidivo, quindi vuol dire che ha una fragilità. Si era fermato per una tendinopatia agli adduttori lo scorso aprile. Poi, dopo il ritorno in campo, aveva subito una lesione sempre agli adduttori. Sempre per problemi agli adduttori, quest’estate ha subito un’operazione all’inguine.

Infortunio Buongiorno, l’esito degli esami strumentali

Di seguito il comunicato del Napoli:

“Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo”.

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

