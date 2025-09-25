L’esito degli esami e la diagnosi hanno strappato un sorriso a Buongiorno (Gazzetta)

Alessandro Buongiorno, come ha comunicato direttamente il Napoli dovrebbe stare fuori un mese. Salterà Milan, Sporting, Genoa. Bisogna vedere se riuscirà a rientrare dopo la sosta contro il Torino. È recidivo, quindi vuol dire che ha una fragilità.

Antonio Conte, nella conferenza stampa post sfida contro il Pisa, aveva ironizzato sul fatto che dovesse farsi benedire per tutti gli infortuni che gli capitano, ma adesso la preoccupazione è stata confermata.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un piccolo retroscena su Buongiorno ed il Napoli al momento della diagnosi dell’infortunio:

“Certo, non c’è da festeggiare a Castel Volturno, ma lo scampato pericolo tranquillizza: Buongiorno si è fermato lunedì sera contro il Pisa, ha avuto immediatamente percezione di non essere stato vittima del classico affaticamento e ha temuto che pure stavolta, come l’anno scorso, gli toccasse per un bel po’ starsene in infermeria. Di nuovo. Invece, gli esami di ieri al Pineta Grande Hospital, hanno strappato un sorriso al difensore (e al Napoli), che ha già iniziato l’iter riabilitativo”