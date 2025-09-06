Giacomo Raspadori ieri è andato a segno nel 5-0 dell’Italia contro l’Estonia. L’attaccante si è trasferito quest’estate dal Napoli all’Atletico Madrid, sperando di trovare maggior minutaggio col Cholo Simeone.

Raspadori ha stupito i tifosi dell’Atletico contro l’Estonia, ma non il Cholo Simeone

Marca scrive:

Un gol e due assist nei 23 minuti in cui ha giocato contro l’Estonia che hanno trasformato Giacomo Raspadori in uno dei protagonisti della manita dell’Italia di Gattuso, con sorpresa di molti, soprattutto di una parte dei tifosi dell’Atletico riluttanti per i suoi numeri non troppo eccezionali. Non è il caso di Simeone, convinto di poter offrire anche quella versione di Jack all’Atletico. È vero che i numeri impressionanti dell’attaccante con l’Italia, con cui ha finora realizzato dieci gol e otto assist dopo 41 partite, contrastano quelli registrati a Napoli (18 gol e 10 assist in 109 presenze) e Sassuolo (18 gol e nove assist in 82 partite), ma pochi come il Cholo sanno che le sue qualità vanno oltre le fredde statistiche.

Non va dimenticato che Raspadori ha condiviso lo spogliatoio con il figlio Giovanni, quindi Simeone ha assistito più di una volta all’influenza che Jack ha avuto nella vittoria dei due scudetti con il Napoli. Anche per questo, all’interno dei colloqui individuali che l’argentino di solito ha con i suoi giocatori, poco più di una settimana fa, ha insisto con Raspadori di volere da lui un salto di qualità e di riuscire ad arrivare a una condizione ottimale per essere decisivo. Nonostante il fatto che Raspadori non sia ancora stato in grado di zittire le critiche.