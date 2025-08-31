Atletico Madrid in crisi, Raspadori gioca meno che a Napoli: 50 minuti in tre partite senza lasciare il segno

L'analisi di As: due pareggi e una sconfitta nelle prime tre in Liga. La squadra di Simeone ha poche idee, è troppo individualista e si è fatta rimontare tutte e tre le volte.

L’Atletico Madrid ha totalizzato due punti su nove disponibili nelle prime tre giornate di Liga, con due pareggi e una sconfitta. Un inizio flop nonostante l’innesto di calciatori che avrebbero dovuto alzare il livello della squadra, tra cui Giacomo Raspadori dal Napoli, che finora ha disputato circa 50 minuti in campo in tre presenze.

La crisi dell’Atletico Madrid: nessuna vittoria nelle prime tre di campionato

As scrive:

L’Atletico arriva alla prima sosta di campionato nel peggiore dei modi. Con i nervi tesi e il primo posto sempre più lontano. Due punti su nove conquistati. Tre partite che si dovevano vincere per lottare per la vittoria del campionato. E una squadra che genera sempre più dubbi per un gioco fin troppo individualistico e con tanti innesti nuovi. Simeone chiede pazienza. Il nuovo Atletico deve ancora definire il suo tipo di gioco. Non si sa con certezza cosa voglia fare; ha collezionato il maggior possesso palla in tutte e tre le partite, ma è stato anche rimontato in tutte e tre. Ha alternato buoni momenti calcistici con altri senza idee. Dei sette giocatori nuovi, cinque sono partiti dall’inizio all’esordio contro l’Espanyol. Quattro contro l’Elche. E tre contro l’Alaves.

Troppi errori per la squadra allenata dal Cholo Simeone, in questi coinvolto anche l’ex Napoli Raspadori:

Il gol dell’Alaves è arrivato da un doppio errore difensivo. Contro l’Elche, Rafa Mir ha segnato dopo pochi secondi di un calcio d’angolo a favore dell’Atletico. E contro l’Espanyol Raspadori ha perso una marcatura, lasciando il giocatore avversario da solo. Finora solo Hancko, Cardoso e Almada tra i nuovi innesti hanno cominciato sempre titolari. Ruggeri ha iniziato le prime due partite da terzino sinistro piuttosto che quinto come giocava l’anno scorso, deve ancora risolvere delle difficoltà difensive. Raspadori ha avuto minuti in tutte le partite come attaccante, anche se finora non si è messo in risalto.