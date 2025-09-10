Raspadori è stato svenduto dal Napoli all’Atletico, con l’Italia ha dimostrato cosa può dare (Mundo Deportivo)

Tuttosport: non voleva più giocare da esterno e ha trovato solo l'Atletico Madrid disposto ad accoglierlo, perché nessuna tra le big della Serie A gioca con due attaccanti centrali.

Giacomo Raspadori non ha trovato molto minutaggio nei due match con la Nazionale italiana, ma lo stesso è riuscito ad essere decisivo con due gol in due partite, dando un segnale forte anche al suo nuovo club, l’Atletico Madrid. Finora anche in Spagna ha collezionato presenze solo da subentrato in Liga, non lasciando il segno però in maniera positiva, ma in negativo, poiché è stato complice di uno dei gol subiti dai Colchoneros nelle prime tre giornate di campionato.

Raspadori è stato svenduto all’Atletico

Il Mundo Deportivo scrive sull’edizione odierna del quotidiano:

Due gol, entrambi da subentrato, che dovrebbero dargli maggiore spazio con l’Atlético Madrid. È stato uno degli ultimi acquisti dell’Atlético negli ultimi giorni di mercato. E uno dei più sorprendenti perché non era uno dei nomi in lista e non era un calciatore così noto in Spagna. Raspadori è diventato uno dei giocatori di moda in Italia in questa sosta delle nazionali, per le due grandi prestazioni che ha avuto nelle partite contro Estonia e Israele. In entrambe ha mostrato quello che può dare all’Atletico Madrid. Due gol e due assist in poco più di mezz’ora di gioco tra le due partite. Il Napoli lo ha venduto per 25 milioni, una cifra molto bassa dicono in Italia.

Tuttosport, sempre nell’edizione odierna, aggiunge infatti:

Raspadori, dopo aver manifestato l’intenzione di non voler più giocare da esterno, ha trovato solo l’Atletico Madrid disposto ad accoglierlo perché nessuna tra le big della Serie A gioca con due attaccanti centrali. Vero che costava poco, però la sua collocazione tattica è difficile da trovare nel nostro calcio.