Rabiot su Milan-Napoli: «È una partita importante, ma non dirà se vinceremo o no il campionato»

«Milan-Napoli è già una partita scudetto? Scudetto no, è solo l’inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato».

«È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo».

Rabiot sul confronto con Napoli, Inter e Juve:

«Se abbiamo il miglior centrocampo? Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo».