Psg in emergenza: Kvaratskhelia, Belardo e Kang-in Lee rischiano di saltare il match contro l’Atalanta (Le Parisien)

A pochi giorni dalla prima di Champions di questa stagione, dove affronterà l’Atalanta, il Psg campione in carica ha perso altri tre giocatori nel match di campionato contro il Lens, oltre agli infortunati Dembelé e Doué.

A Dembelé e Doué si aggiungono altri tre infortunati per il Psg

Come riportato da Le Parisien:

La lista degli infortunati è in crescita. Dopo aver già perso Ousmane Dembelé e Désiré Doué per diverse settimane, i campioni d’Europa hanno perso tre nuovi giocatori per problemi fisici. Khvicha Kvaratskhelia è stato il primo a fermarsi dopo solo mezz’ora, per un colpo ricevuto sul polpaccio sinistro. Anche Lucas Beraldo e Kang-in Lee, entrambi con lesioni alla caviglia. Il brasiliano ha lasciato il campo in barella, sollevando timori di un’assenza a lungo termine. Con l’arrivo del primo scontro europeo della stagione, mercoledì sera al Parco dei Principi, la corsa contro il tempo è iniziata.

Questi infortuni si verificano dopo una lunga stagione, vacanze troppo brevi (3 settimane) e un Mondiale per club che ha assorbito tante energie. Durante la sosta delle nazionali, il club parigino ha apprezzato la buona gestione di Fabian Ruiz, a cui è stato permesso di rimanere a Parigi per curare un problema muscolare. Ma hanno attaccato lo staff medico della Francia, accusato di non aver considerato l’affaticamento muscolare di alcuni giocatori.

Il Psg campione d’Europa ha avviato da mesi una fase esplorativa per individuare il sito ideale per la sua nuova casa, e ora i riflettori sono puntati su Poissy. La scelta, sulla carta, ha i suoi vantaggi: rafforzare il legame del club con l’ovest della capitale francese e disporre di uno spazio adeguato per un progetto ambizioso. Tuttavia, l’area designata per la “Psg Land” è proprio quella che ospita lo stabilimento Stellantis, l’ultimo sito di produzione automobilistica dell’Île-de-France, dove lavorano 2.500 dipendenti. Ed è qui che sorgono i dubbi e le paure più concrete.

La notizia ha gettato nell’incertezza i lavoratori e le migliaia di subappaltatori collegati all’attività della fabbrica. L’Opel Mokka, modello principale prodotto a Poissy, uscirà di produzione nel 2028 e, ad oggi, non è stato ancora definito un nuovo progetto di veicolo per lo stabilimento. Questo vuoto crea un’inquietudine palpabile, come sottolinea Fabrice Jamart, delegato sindacale centrale della Cgt: «C’è preoccupazione nello stabilimento. Anche prima di sentire parlare del Psg, il fatto di non avere un progetto per un nuovo veicolo era preoccupante». Il timore diffuso è che l’insediamento del Psg possa significare una chiusura pura e semplice dell’impianto, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.