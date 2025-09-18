La mettono sulla vendetta. "Sta progettando la rovina del City con il Napoli", con i due ex United McTominay e Hojlund. E Conte sta evolvendo verso il possesso palla

Per la Bbc De Bruyne torna a Manchester per tormentare il City e a Napoli è venerato come Maradona

Uno dei grandi temi di Manchester City-Napoli è, soprattutto all’estero: de Bruyne torna a casa. Per la Bbc “torna per tormentarlo”, il City. “Sta progettando la loro rovina con il Napoli”, scrive la Bbc.

Che viene raccontato (anche lui) come uno “venerato dai tifosi come Maradona”.

“L’ex allenatore di Chelsea e Tottenham, Antonio Conte – continua l’articolo – è stato l’artefice del successo del Napoli nello scudetto la scorsa stagione e la squadra ha iniziato questa stagione in modo impressionante, tornando in testa alla classifica con un record del 100% dopo tre partite. Conte ha preso il comando e ha lavorato con un sistema che conosceva bene: una base solida con tre difensori e una squadra fisicamente imponente con Romelu Lukaku in attacco. Dopo aver portato la squadra in un duro ritiro sulle montagne del Trentino durante la pre-stagione, Conte ora cerca di evolvere verso un sistema più basato sul possesso palla e l’infortunio di Lukaku ha accelerato il processo con l’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto a titolo definitivo la prossima estate”.

All’Etihad De Bruyne riceverà un’accoglienza da eroe

Anche secondo la Bbc De Bruyne stasera “riceverà un’accoglienza da eroe”. Ma “sembra essersi integrato perfettamente nella sua nuova residenza”.

E poi c’è il secondo tema, che pure la Bbc non manca di sottolineare: gli ex giocatori del Manchester United che “vogliono vendicarsi”: “L’attaccante danese Hojlund è stato eliminato senza tante cerimonie dal Manchester United e sia lui che Scott McTominay potrebbero essere stati contenti di aver lasciato la squadra dopo aver visto il loro ex club smantellato dal City nella vittoria per 3-0 di domenica in Premier League”.