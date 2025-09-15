Pasticcio arbitrale e rigore negato al Milan: Fabbri allontanato dal Var per un paio di partite (Gazzetta)

Rocchi non ha gradito il macroscopico errore di San Siro ai danni del Milan di Allegri. Anche Gravina aveva parlato di evidente errore

Uno degli episodi arbitrali più discussi della terza giornata di Serie A è stato sicuramente il rigore non assegnato al Milan durante la gara di San Siro tra i rossoneri e il Bologna (episodio che ha portato anche all’espulsione di Max Allegri). Nel finale Nkunku viene fermato irregolarmente da Lucumi, ma il Var (Michael Fabbri) mostra al direttore di gara (Matteo Marcenaro) le immagini di un’azione precedente: un cortocircuito clamoroso, che non resterà senza conseguenze.

Arbitri, domenica da dimenticare per Fabbri: possibile stop di due turni

Secondo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, infatti, entrambi gli arbitri saranno soggetti a provvedimenti da parte dell’Aia. “Michael Fabbri verrà tenuto lontano dal Var per un paio di turni, per quel che riguarda Matteo Marcenaro potrebbe bastare un semplice turnover, anche se tutto é in fase di valutazione”, scrive la Rosea. Che poi sottolinea: “Resta il fatto che per il Var (Fabbri) di Milan-Bologna servirà un periodo lontano da Lissone, il che non preclude che l’arbitro ravennate possa poi dirigere una gara in campo. Di certo c’è che ai vertici dell’Aia non é piaciuto il cortocircuito a San Siro sul finire della gara”.

Gazzetta riporta anche le parole in merito rilasciate dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, a ‘Radio Anch’io Sport’: «Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro».

L’articolo del giornale web si conclude così: “Morale: per Fabbri basta Var per un paio di turni, a Marcenaro potrebbe toccare un turno in panchina”.