Nizza-Roma, caos fuori dallo stadio: tifoserie a contatto, interviene la polizia con i lacrimogeni VIDEO

Dopo il fermo di 100 tifosi della Roma e i disordini tra i tifosi, anche prima della partita ci sono stati alcuni incidenti con lancio di fumogeni tra le due tifoserie

La vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, disputata ieri sera all’Allianz Riviera, è stata segnata da momenti di forte tensione e preoccupazione. Già nella serata di martedì, intorno alle 22.30, più di cento ultras giallorossi erano armati e volevano creare scompigli ieri sera nella città francese, provocando i tifosi avversari. Ma la polizia è riuscita ad intervenire in tempo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Durante i controlli alcuni di loro sono stati trovati in possesso di armi improprie, alimentando ulteriormente il clima di allerta.

La situazione ha richiesto l’intervento di più di 200 agenti, che hanno lavorato per sedare i tafferugli scoppiati a Piazza Massena e proseguiti lungo Corso Saleya, nel cuore della città francese. L’origine della tensione è stata attribuita a un coro lanciato dai tifosi del Nizza: “A Roma solo la Lazio”. I sostenitori francesi, noti per il loro gemellaggio con quelli dell’Inter, nutrono infatti simpatia per i biancocelesti, e questo ha infiammato la notte francese.

Una testimonianza, riportata da Il Tempo, è arrivata dal proprietario del bar Van Diemen’s: «Questi ragazzi erano lì per provocare, vestiti tutti di nero. La tensione era palpabile, ma finché le pattuglie erano vicine non hanno fatto nulla. Quando le forze dell’ordine si sono allontanate, hanno lanciato bicchieri contro di loro»

Anche ieri, a pochi minuti dall’inizio della partita, gli agenti della polizia sono dovuti intervenire per placare uno scontro a distanza tra le due tifoserie che lanciavano fumogeni. Le forse dell’ordine hanno dovuto utilizzare gara lacrimogeni.