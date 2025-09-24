Ultras della Roma a Nizza, fermati più di cento tifosi armati (Rmc Sport)

Alla vigilia dell’incontro di Europa League tra Nizza e Roma, più di cento ultras giallorossi erano armati e volevano creare scompigli ieri sera nella città francese, provocando i tifosi avversari. Ma la polizia è riuscita ad intervenire in tempo.

Fermati 102 ultras della Roma a Nizza

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

Più di cento ultras del club italiano sono stati arrestati ieri sera per le strade di Nizza mentre si preparavano, armati, a provocare i tifosi del Nizza. Le telecamere della città hanno individuato la folla vicino al parcheggio Sulzer, non lontano dalla parte vecchia di Nizza e da Place Massena. Sono state sequestrate armi come sbarre di ferro e pugni americani.

In un comunicato stampa, la Prefettura ha ufficializzato 102 arresti:

A partire da ieri, due unità di forza mobile sono state impegnate nel centro della città di Nizza per prevenire qualsiasi disturbo all’ordine pubblico e hanno proceduto all’arresto di 102 persone identificate come ultras della Roma muniti di armi. Questi individui sono stati fermati dalla polizia e tutte le armi trovate sono state sequestrate. L’intervento rapido e massiccio delle forze di sicurezza ha permesso di evitare qualsiasi attacco all’integrità fisica e danni materiali. Questa sera, le forze dell’ordine saranno circa 400, il doppio di ieri, e garantiranno una presenza fissa per prevenire qualsiasi disturbo all’ordine pubblico, sia nel centro della città, che nell’immediato perimetro dello stadio e dei suoi dintorni. Il Nizza, come società sportiva, mobiliterà anche i suoi numerosissimi steward all’interno dello stadio per garantire il mantenimento dell’ordine. Ci sarà inoltre il divieto di consumo di alcol sulle strade pubbliche fino alle 5 del mattino di giovedì, o la chiusura alle 2 del mattino dei locali notturni che di solito chiudono dopo tale orario. I tifosi romanisti saranno oggetto di una maggiore sorveglianza fino all’arrivo allo stadio. Quelli che non avranno un biglietto già verificato saranno trasportati solo con navette scortate dalla polizia nazionale e riaccompagnati, al termine della partita, secondo le stesse modalità.