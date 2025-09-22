Napoli-Pisa 3-2, vittoria difficile contro un Pisa da battaglia. Rileggi qui la partita

Il napoli di Conte riesce a superare il Pisa con il punteggio di 3-2 al Maradona. Il gol ad aprire di Gilmour e poi il pareggio di Nzola. Successivamente i gol di Spinazzola e Lucca sembrano spianare la strada ma Lorran rende difficili gli utlimi minuti sofferti al Maradona

Il Napoli di Conte affronta il Pisa al Maradona nel Monday night al Maradona. Conte si affida agli stessi uomini delle ultime tranne per Elmas al posto di Anguissa e Gilmour al posto di Lobotka. Da segnalare anche il ritorno di Meret tra i pali al posto di Milinkovic. Il risultato della partita di oggi diventa fondamentale alla luce dei risultati degli ultimi due giorni con i bianconeri di Tudor che hanno avuto la prima battuta d’arresto contro il Verona al Bentegodi e hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Maradona adibito a festa per questa serata che conclude la quarta giornata di Serie A.

97′ Il Napoli vince una partita difficoltosa con un Pisa battagliero! 3-2 per gli uomini di Conte

95′ Politano conquista una punizione preziosa a metà campo

94′ Pisa davvero agguerrito in questo finale, c’è da sudare

91′ Sei minuti di recupero

90′ Il Pisa rientra in partita! Erroraccio clamoroso di Di Lorenzo in disimpegno che regala il pallone a Tramoni che serve Lorran che deve solo segnare

89′ Ultimi minuti con serenità per gli azzurri

85′ Tramoni sciupa la chance per rientrare in partita! Il numero dieci ospite tutto solo davanti a Meret calcia al lato

83′ Lucca! L’attaccante italiano ben servito da McTominay riceve in area e trafigge Semper con una conclusione sotto la traversa imparabile

81′ Entra anche Juan Jesus per uno stremato Buongiorno

78′ Entra Lucca al posto di Hojlund

77′ Ora il Napoli non deve mollare la presa per chiudere il match

73′ Spinazzola rimette avanti gli azzurri! Il terzino dopo un’azione prolungata accoglie un pallone servitogli da Lobotka al limite e fa partire un fendete che buca un Semper imperfetto

71′ Di Lorenzo svetta in area su un cross dalla sinistra, il suo colpo di testa è troppo docile e non impensierisce Semper

68′ Ora la partita è tesa con i giocatori del Pisa spesso a terra per molti secondi

64′ Parapiglia in area pisana con il pallone che non entra per pura casualità

63′ Napoli che ha ripreso subito ad attaccare con continuità

62′ Nzola realizza il rigore battendo Meret con freddezza

61′ Il Pisa conquista un rigore per un fallo ingenuo in area

58′ Dentro Anguissa e Lobotka che riprendono il loro posto abituale

54′ McTominay servito al limite, prova il tiro a giro ma è alto di poco sulla traversa

50′ Napoli sempre in spinta, sopratutto sulla sinistra con Spinazzola indemoniato

46′ Nessun cambio per le due squadre

Inizia il secondo tempo al Maradona

49′ Finisce qui il primo tempo. Napoli in vantaggio

48′ Costruzione sbagliata dal basso dal Pisa con Hojlund che ruba il pallone ad Aebischer ed entra in area calciando e viene chiuso all’ultimo

46′ Quattro minuti di recupero

45′ Meret si esibisce in una grande parata di riflesso sull’inserimento di Leris che era stato lasciato solo da tutti

44′ Napoli ora in spinta continua

41′ Tutto convalidato

40′ Rapido check del Var sul gol

39′ Vantaggio del Napoli con Gilmour! Lo scozzese manda al bar Aebischer con una grand finta e calcia di potenza. Pallone deviato che buca Semper

37′ Pisa pienamente in partita che quando può prova a ripartire e mettere in difficoltà la difesa azzurra

33′ Hojlund abbattuto in area, tutti i giocatori invocano un possibile di rigore ma nulla di fatto

30′ Il fuorigioco di Hojlund era millimetrico e sopratutto di spalla

27′ Gol annullato ad Elmas che aveva segnato di testa dopo un primo tiro di Hojlund e chiuso da Semper. Tutto fermo peer un fuorigioco del danese in avvio di azione

22′ Spinazzola conquista un corner prezioso dopo un’azione prolungata di azzurri da lato a lato del campo

17′ Pisa tutto arroccato dietro, la squadra di Gilardino offre poche chance di inserimento

11′ Il Var conferma prima fallo di mano di Leris prima dello step on-foot di De Bruyne, azzurri salvi

8′ Check del Var per un’azione precedente del Pisa che è stato interrotta da un possibile fallo di De Bruyne

4′ Inizio a ritmi bassi con diversi errori di precisione

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Pisa