Napoli, interesse per il trequartista dell’Hoffenheim Damar (Tmw)

L’anno scorso in Bundesliga 2, all’Elversberg, il classe 2004 ha segnato 9 gol e fornito 3 assist. Per ora c'è solo un interesse.

Nonostante il calciomercato si sia concluso da poco, il Napoli sta continuando a visionare giocatori in vista della prossima stagione o magari a gennaio, quando si riaprirà la finestra di mercato. Uno di questi è Damar, trequartista tedesco classe 2004.

Al Napoli piace Damar, trequartista dell’Hoffenheim

Scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb:

La campagna acquisti appena terminata ha regalato a Conte una rosa molto competitiva ma non per questo Manna si è fermato. Un giocatore che è finito nel mirino è Muhammed Damar, centrocampista dell’Hoffenheim, l’anno scorso in prestito all’Elversberg. Per ora solo un interesse che magari più avanti potrebbe diventare un’ipotesi concreta.

Damar è arrivato all’Hoffenheim, in Bundesliga, lo scorso anno e gioca stabilmente nella Nazionale tedesca Under 21. All’Elversberg, in Bundesliga 2, la scorsa stagione ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in 34 presenze.

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago scrive sull’edizione odierna del quotidiano:

