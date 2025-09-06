Napoli, Gutierrez ha esordito contro l’Avellino: a Firenze dovrebbe partire dalla panchina (Di Marzio)

Nell'amichevole vinta 5-3 dagli azzurri, il terzino spagnolo ha fornito l’assist per Cimmaruta. Conte lo ha schierato anche come mezz'ala.

Miguel Gutierrez, uno dei nuovi innesti del Napoli del calciomercato estivo appena concluso, è tornato a disposizione dopo un infortunio alla caviglia che lo aveva fermato quando militava ancora nel Girona.

Gutierrez ha esordito contro l’Avellino, a Firenze dovrebbe partire dalla panchina

Il terzino sinistro è rientrato in campo nell’amichevole tenutasi con l’Avellino nella giornata di ieri. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Lo spagnolo è tornato ad allenarsi con il gruppo, entrando in campo anche nella vittoria in amichevole per 5-3 contro l’Avellino, fornendo l’assist per Cimmaruta: dovrebbe dunque recuperare per la panchina contro la Fiorentina dopo le Nazionali. Durante la gara contro i campani, ha giocato anche da mezzala, accentrandosi spesso. Un esperimento che magari potrà essere riproposto nel corso della stagione viste le tante partite che attendono gli azzurri.

«Sono un calciatore offensivo, mi piace giocare con la palla, sono molto dinamico e penso di adattarmi molto bene alle situazioni che la partita richiede. Il mio idolo era Marcelo, mi piaceva molto, ho anche condiviso con lui diversi anni e mi ha insegnato tante cose e dato tanti consigli, per me è un grande modello», ha esordito lo spagnolo ex Girona.

«Volevo venire qui fin dall’inizio. Quando ha saputo della chiamata del Napoli non ho avuto alcun dubbio. Mi piace la città, mi piace molto la gente, i tifosi, come vivono il calcio, la passione per questo sport», ha aggiunto.