Gutierrez: «Marcelo il mio idolo, ho condiviso anni con lui e mi ha insegnato tante cose»

Ai canali social del club azzurro: «Sono un calciatore offensivo, mi piace giocare con la palla e penso di adattarmi molto bene alle situazioni. Nella vita pretendo sempre di più, mai avuto dubbi sul Napoli»

L’ultimo nuovo acquisto del Napoli, Miguel Gutierrez, si è presentato alla piazza partenopea tramite un video pubblicato dal club azzurro tramite i propri canali ufficiali. Vi proponiamo di seguito le sue parole.

Gutierrez si presenta alla piazza napoletana: le sue parole

«Sono un calciatore offensivo, mi piace giocare con la palla, sono molto dinamico e penso di adattarmi molto bene alle situazioni che la partita richiede. Il mio idolo era Marcelo, mi piaceva molto, ho anche condiviso con lui diversi anni e mi ha insegnato tante cose e dato tanti consigli, per me è un grande modello», ha esordito lo spagnolo ex Girona.

«Volevo venire qui fin dall’inizio. Quando ha saputo della chiamata del Napoli non ho avuto alcun dubbio. Mi piace la città, mi piace molto la gente, i tifosi, come vivono il calcio, la passione per questo sport», ha aggiunto.

Infine ha concluso dicendo: «Nella vita voglio ogni giorno di più, non sono mai soddisfatto e cerco di fare di più come calciatore. Il mio sogno è arrivare più in alto possibile e per questo credo di essere molto ambizioso nella vita. Bisogna essere felici senza perdersi nulla. Forza Napoli, a presto. Non vedo l’ora di fare grandi cose con questo club».

Il video