Napoli, Beukema è l’unica certezza in difesa contro lo Sporting in Champions (Gazzetta)

Il Napoli mercoledì affronterà lo Sporting Lisbona per il secondo match di Champions League della stagione. Gli azzurri dovranno sopperire alle mancanze in difesa, dato che Giovanni Di Lorenzo è squalificato e Rrahmani e Buongiorno saranno indisponibili. Ieri contro il Milan ha giocato Marianucci per risparmiare Beukema, ma l’ex Empoli non è in lista Champions. Da sciogliere il dubbio anche su chi sostituirà il capitano azzurro.

Emergenza in difesa per il Napoli anche in Champions

La Gazzetta dello Sport scrive:

La serata di Milano ha dato risposte negative per quanto riguarda i singoli e in ottica Champions League è logico aspettarsi una nuova mini-rivoluzione. Scontata la presenza di Beukema al centro della difesa: l’olandese ieri è stato risparmiato anche per non rischiare. E Marianucci, ieri al debutto, non è in lista Champions, quindi indisponibile per lo Sporting. Conte spera quantomeno di recuperare Spinazzola, che potrebbe giocare a destra in luogo di Di Lorenzo, con la conferma di Gutierrez a sinistra. Lo spagnolo contro il Milan è apparso ancora timido, ma ci sta. Ma, se dovesse recuperare anche Olivera, toccherà con ogni probabilità all’uruguaiano prendersi un posto da titolare in corsia.

«Lo abbiamo già detto lo scorso anno, avevamo la necessità di allungare la rosa. Nella fase iniziale stiamo giocando quasi con gli stessi giocatori dello scorso anno. Abbiamo comprato nove giocatori, Devono giocare. Ci vuole pazienza. La crescita del Napoli passa dalla crescita di questi giocatori. Non bisogna essere negativi se qualcosa dovesse andare male.»