Manna: «Ha ragione Conte sul mercato. La crescita del Napoli passa dalla crescita dei nuovi calciatori»

Il ds del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Dazn prima di Milan-Napoli.

Gli chiedono subito delle parole di Conte sul mercato )«il mercato importante è un’altra cosa»).

«È assolutamente così, lo abbiamo già detto lo scorso anno, avevamo la necessità di allungare la rosa. Nella fase iniziale stiamo giocando quasi con gli stessi giocatori dello scorso anno. Abbiamo comprato nove giocatori, Devono giocare. Ci vuole pazienza. La crescita del Napoli passa dalla crescita di questi giocatori. Non bisogna essere negativi se qualcosa dovesse andare male.

«Ci siamo conquistati lo scudetto sul campo, vogliamo difenderlo con lavoro e determinazione. Ci sono tante squadre forti, noi abbiamo una buona squadra per il campionato, per qualificarci in Champions, per disputare una buona Champions. In Italia le squadre sono forti. L’Inter ha disputato due finali di Champions in tre anni. Ci sono il Milan, la Roma, la Juventus.

«Allegri? L’abbiamo visto prima insieme con Conte. Sono molto legato ad Allegri, è una persona di livello umano alto, gli auguro tutto il bene possibile, da domani, che arrivino dietro di noi».