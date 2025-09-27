Emergenza Napoli: fermi anche Olivera e Spinazzola, oltre a Buongiorno e Rrahmani (Sky Sport)

Napoli sempre più in emergenza in vista della partita di domani sera a Milano contro il Napoli. Non solo Conte ha perso Buongiorno e Rrahmani come anticipato in conferenza stampa. In conferenza Conte ha parlato di altri problemini. Sky ha svelato di cosa si tratta. Non ci saranno né Olivera né Spinazzola. Quindi il Napoli non ha il terzino sinistro. I due saranno preservati per il match di Champions di mercoledì contro lo Sporting. Arruolabile invece Di Lorenzo che in Champions non ci sarà dopo l’espulsione a Manchester. Bisognerà vedere se Conte cambierà schema di gioco, o magari farà esordire Gutierrez.

Rrahmani non ce la fa, il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus (Gazzetta)

Rrahmani non ha recuperato. Sembrava che dovesse esserci lui al centro della difesa nella sfida di domani sera a Milano e invece il kosovaro non ha recuperato del tutto. Conte deciderà che cosa fare, al momento è considerato in panchina. E quindi il Napoli va a giocarsi la sfida coi rossoneri con una coppia difensiva quasi inedita, con Beukema e Juan Jesus.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. Però succede che poi la sorte entri in tackle e Rrahmani e Buongiorno restino fuori nella supersfida di San Siro di domani: così, assieme, proprio quando sembrava che invece almeno uno dei due dovesse esserci! Buongiorno si è fatto male lunedì e rientrerà dopo la sosta; Rrahmani è tornato invece ammaccato dalla Nazionale, ha saltato le ultime tre, sembrava avesse recuperato e invece ieri l’allenamento ha suggerito prudenza: quindi, a meno di quelli che si definiscono miracoli, non ci sarà neanche contro il Milan: andrà in panchina se sarà il caso, altrimenti penserà a recuperare – pregando – per la sfida con lo Sporting Lisbona di mercoledì sera. Domani sera al «Meazza», dunque, spazio a Beukema e a Juan Jesus, che hanno già «provato» assieme in due gare, contro il Cagliari e contro la Fiorentina, ma con Marianucci che cerca spazio e si mette in mostra: per ora, sembra destinato a starsene al fianco di Conte, però le sue quotazioni crescono e conviene considerarlo outsider. Ma intanto, la squadra sembra fatta: in porta ci andrà – ci dovrebbe andare – Meret, che sembra in vantaggio su Milinkovic Savic; a sinistra, Spinazzola sta meglio di Olivera; e altrove, non si cambia: ci sono già tante novità in difesa che non sarà – non sarebbe – il caso di rischiare più di tanto.