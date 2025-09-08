Nagelsmann ha zittito i fischi vincendo 3-1 contro l’Irlanda del Nord, ma la Germania resta un Paese di brontoloni (Faz)

A fine primo tempo il punteggio era sull'1-1 e i tifosi avevano cominciato a fischiare; poi hanno applaudito dopo la vittoria.

Dopo la sconfitta contro la Slovacchia, la Germania riesce a vincere contro l’Irlanda del Nord 3-1; a fine primo tempo, però, il punteggio era sull’1-1 ed erano partiti i fischi da parte dei tifosi per la Nazionale allenata da Julian Nagelsmann.

La Faz scrive:

All’intervallo, diversi tifosi allo stadio di Colonia avevano espresso a gran voce la loro delusione per il punteggio di 1-1 nella partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord, fischiando alla lunga i giocatori della Nazionale che si avviavano verso lo spogliatoio. Questo non era più accaduto durante una partita della Nazionale tedesca da diverso tempo. All’epoca, l’umore dei tifosi era cambiato molto dopo i Mondiali 2018 e 2022, con l’uscita ai gironi e il cambio di ct da Joachim Löw ad Hansi Flick e infine Nagelsmann. Poco prima dei campionati europei, i fischi che continuavano a sussistere erano stati messi a tacere. Ieri, però, sembrava un po’ come essere tornati al passato. Le sconfitte contro Portogallo e Francia sono state seguite dal disastroso 0-2 di giovedì in Slovacchia. Quando poi anche l’Irlanda Del Nord aveva riacciuffato la partita, sono iniziati i fischi.

Nagelsmann inizialmente ha fatto trapelare dispiacere per la reazione dei tifosi: «Si aspettano che ci sia una buona prestazione. Posso capire che si va allo stadio con un certo atteggiamento di aspettativa e poi resti deluso per l’1-1. Se il primo tempo non è stato il massimo, bisogna dirlo; e se la partita continua ad essere brutta, possiamo anche parlarne». L’umore, infatti, dopo la partita è cambiato di nuovo: i tifosi hanno trasformato i fischi in applausi. Nel Paese dei brontoloni, per ora, non c’è più niente da recriminare. Ma la parola “stabilità” rimane estranea ai tedeschi, a nove mesi dall’inizio dei Mondiali 2026.